- 대중소 기업, 그리고 콘텐츠·산업 융합을 통한 한류 상생형 비즈니스 모델

2025년 11월, 아랍에미리트 두바이가 한국의 문화와 산업이 하나로 어우러지는 거대한 축제의 장으로 변신한다. 문화체육관광부(장관 최휘영 이하 문체부)와 한국콘텐츠진흥원(원장직무대행 유현석, 이하 콘진원)은 오는 11월 15일부터 18일까지 ‘2025 K-엑스포 아랍에미리트 : 올 어바웃 케이 스타일(2025 K-EXPO UAE : All About K-style(이하 K-엑스포)’을 개최한다. 이번 행사는 중동 최대 규모의 한류 박람회로, 한국의 콘텐츠산업과 연관산업의 융합 및 동반성장을 통해 지속 가능한 글로벌 비즈니스 모델을 제시한다.

글로벌 빌리지와 두바이 월드 트레이드 센터에서 개최되는 K-엑스포는, 콘텐츠를 중심으로 산업 간 지속 가능한 비즈니스 생태계를 구축하고, 보다 장기적인 가치를 창출하는 것에 초점을 맞췄다.

현장에서는 국내 AI 기술을 접목한 다양한 체험 콘텐츠가 마련된다. 실시간 모션 트래킹 AI 콘텐츠 기업 ‘싸이드워크 엔터테인먼트’는 K-팝과 AI 기술을 결합한 K-POP 댄스 앱 ‘스테핀(STEPIN)’을 활용하여, 관람객이 직접 참여하는 랜덤 댄스 챌린지 이벤트를 진행한다. ‘에이펜’은 생성형 AI 기술 기업으로, 스토리 기반 AI 숏폼 영상 제작 앱인 ‘원미닛고’를 통해, AI 영상 제작 및 AI 한 줄 카피 만들기 체험 프로그램을 진행하고, 차세대 AI 미디어 테크 기업 ‘이모션웨이브’는 자사가 보유한 다양한 AI 기반 음악 창작 및 교육 플랫폼을 중동권 바이어에게 소개하며 비즈니스 교류를 추진할 예정이다.

글로벌 대기업 엘지전자는 일반 관람객 대상 B2C 전시행사에 공식 참여해 콘텐츠 기업과의 상생 협업 무대를 선보인다. 특히 LG전자의 FAST 서비스인 LG채널은 중동 지역 첫 출시 국가인 아랍에미리트(UAE)를 시작으로 서비스를 확대할 예정이며, 이번 박람회에서는 관람객들이 LG채널의 다양한 무료 콘텐츠를 직접 체험할 수 있는 ‘체험존’을 운영한다.

이번 행사를 주관한 한국콘텐츠진흥원 김락균 글로벌혁신부문장은 “K-엑스포는 콘텐츠 기업의 창의성과 대중소 산업 기업의 기술이 만나 새로운 상생 모델을 제시하는 자리”이라며 “두바이에서 열리는 이번 K-엑스포는 한국의 협력형 비즈니스 모델을 세계 시장에 확산하는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 이번 K-엑스포의 성공적인 개최를 위해 국내 관계 부처와 기관의 전략적인 G2G 협력 구조를 마련하여, K-콘텐츠와 산업의 안정적인 동반 진출과 산업 생태계 확장을 촉진한다.

먼저, 국내 산업 분야별 기관이 적극적으로 참여해 일반관람객 대상 전시장을 한층 풍성하게 구성한다. 한국농수산식품유통공사(aT)는 K-푸드 체험부스와 푸드쇼를, 대한화장품산업연구원(KCII)은 K-뷰티 체험존을 운영한다. 한국관광공사(KTO)는 한국의 대표 관광지와 연관 상품을 소개하며, 한국디자인진흥원(KIDP)은 우수 디자인 상품을 전시한다.

국립박물관 상품 브랜드 ‘뮷즈(MU:DS)’로 참여하는 국립박물관문화재단(NMF)은 전통과 현대적 감각이 결합한 상품들을 선보이며, 한국국제문화교류진흥원(KOFICE) 에서는 한류 문화축제 ‘My K-FESTA’ 홍보 부스를 통해 한류 행사간 상호 시너지 효과를 낼 전망이다. 특히, 한국의 수출 및 수입 보험 제도를 전담 운영하는 한국무역보험공사는 현장에서 참가기업 대상 수출 관련 상담을 진행하며 국내기업의 안전한 해외 수출을 지원할 예정이다.

더불어, 한국과 UAE 간 정부 차원의 협력도 강화된다. 문체부와 콘진원은 두바이 정부 산하 ‘두바이 홀딩스(Dubai Holdings)’와 협력하여 두바이 대표 복합문화공간 글로벌 빌리지(Global Village)를 전시무대로 조성하였다. 이는 양국 정부가 공동으로 추진한 K-콘텐츠 기반 문화·산업 교류의 첫 단계로서, 향후 한국과 중동 시장의 성장 잠재력을 연결하는 교두보이자 지속 가능한 협력 확장의 기반이 될 것으로 기대된다. 이러한 국내 부처 간 협업과 한-UAE G2G 파트너십을 통해 K-엑스포는 콘텐츠 산업의 정책적 협력 플랫폼이자 문화 외교의 상징적 무대로 자리매김할 전망이다.

K-엑스포는 중동 지역에서 높아진 K-콘텐츠 인기를 기반으로, 이슬람 문화와 현지 특성을 반영한 운영 방식을 추진한다. 현장에는 두바이 정부 산하 자원봉사 플랫폼을 통해 모집된 ‘K-컬처 서포터즈’가 참여해 행사 운영을 지원한다. 또한 현지 한류 팬 커뮤니티와 협력해 K-POP 공연과 한류 체험 프로그램을 홍보함으로서 현지 팬덤과의 실질적인 교류를 확대한다. 이처럼 K-엑스포는 지역사회 참여를 바탕으로 한국과 UAE가 함께 만들어가는 문화 교류의 장으로 자리매김할 예정이며, 상생과 사회적 가치 확산의 대표적인 사례가 될 것으로 기대된다.

한편 문체부가 주최하고, 콘진원이 주관하는 이번 행사는 중동을 잇는 ‘현대판 실크로드’의 중심지 두바이에서 개최되며, 6개 부처와 12개 유관 기관, 226개 국내 기업이 참여한다.

협력 부처로는 ▲농림축산식품부 ▲해양수산부 ▲보건복지부 ▲산업통상자원부 ▲중소벤처기업부가 있으며, ▲한국관광공사 ▲국립박물관문화재단 ▲한국농수산식품유통공사 ▲대한화장품산업연구원 ▲한국출판문화산업진흥원 ▲한국국제문화교류진흥원 ▲국민체육진흥공단 ▲한국무역투자진흥공사 ▲한국중소벤처기업유통원 ▲한국무역협회 ▲한국디자인진흥원이 공동으로 참여한다.