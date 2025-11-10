인도·아태 딜러 어워드 진행 빅토리 오토모티브, 2관왕 수상 쾌거

[헤럴드경제=김성우 기자] 스텔란티스(Stellantis)는 지난 6일 태국 방콕에서 ‘스텔란티스 인디아 아시아 퍼시픽(India Asia Pacific, 이하 IAP) 딜러 어워드’를 최초로 개최하고, 인도 및 아시아태평양 지역 내 모든 딜러사를 대상으로 한 성과 평가를 바탕으로 각 부문별 최우수 딜러를 시상했다고 10일 밝혔다.

이번 어워드에서는 총 6개 부문(고객 경험, 액세서리 실적, 관심 고객 관리, 멀티 브랜드 전시장, 단일 전시장, 서비스센터)에 걸쳐 IAP 지역 내 전 딜러사를 대상으로 평가를 진행했으며, 그 중 한국의 빅토리오토모티브(대표 김하근)가 부산 스텔란티스 브랜드 하우스(SBH) 전시장 및 동북아 최대 규모의 서비스센터로 멀티 브랜드 전시장 부문과 서비스센터 부문에서 최고 점수를 받아 2관왕을 수상하는 영예를 얻었다.

빅토리오토모티브는 전시차 및 시승차 관리 상태, 액세서리 디스플레이 구성, 트레이닝 코스 이수 여부, 시설 및 CI 준수도, 전시장 관리 수준, 내방률 및 판매실적, 전환율 등 다양한 항목에서 IAP 지역 내 최고 점수를 받아 멀티 브랜드 전시장 부문을 수상했다. 또한, 서비스센터 부문에서도 대차 서비스 제공 기준 준수, 액세서리 전시 여부, 서비스 인력 및 교육 이수 수준, 시설 관리 및 CI 준수도, 서비스 처리 역량 등 전반적인 품질 관리 항목에서 탁월한 성과를 기록하며 IAP 지역 내 최우수 서비스센터로 선정됐다.

방실 스텔란티스코리아 대표는 “IAP 딜러 어워드는 고객 경험과 브랜드 품질 강화를 위해 전 지역의 우수 딜러를 공식적으로 인정하는 자리로, 올해 첫 개최를 통해 글로벌 딜러 네트워크의 모범 사례를 공유하는 의미 있는 행사였다”면서 “이 뜻깊은 자리에서 한국의 빅토리오토모티브가 2관왕을 차지하게 되어 매우 기쁘게 생각한다”고 전했다.

김하근 빅토리오토모티브 대표는 “이번 수상은 고객 경험의 본질을 최우선 가치로 두고, 고객과의 신뢰를 쌓기 위해 지속적으로 노력한 결과”라며, “앞으로도 SBH 전시장과 서비스센터에서 고객이 만족할 수 있는 차별화된 브랜드 경험을 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.