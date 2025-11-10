로봇주차 솔루션 MOU 체결 건축단계부터 로봇 맞춤 설계

현대위아는 7일 경기도 의왕시 현대위아 의왕연구소에서 현대건설과 ‘로봇주차 솔루션에 관한 양해각서(MOU)’를 체결했다고 10일 밝혔다.

양사는 현대건설의 프로젝트 사업지 발굴 및 설계 역량에 현대위아의 주차로봇 기술을 더해 새로운 주차 솔루션을 개발할 계획이다. 이날 협약식에는 현대위아 모빌리티솔루션사업부 백익진(왼쪽) 상무와 현대건설 기술연구원 김재영(오른쪽) 원장이 참석했다.

현대위아는 현대건설과 이번 협업을 통해 주차로봇 운영에 최적화한 로봇 맞춤형 주차장을 개발할 계획이다. 건축 · 설계 단계부터 주차로봇의 운영을 고려해 주차 공간 및 주차로봇 운영 효율을 극대화한다는 생각이다. 현대건설은 주차로봇을 도입할 신규 사업지를 발굴하고, 주차로봇 활용을 위한 맞춤형 설계안을 구상할 예정이다. 사용자의 편의를 고려한 주차로봇의 이용 동선 등 운영 시나리오도 기획한다.

현대위아는 주차로봇과 관련 제어 소프트웨어를 포함한 솔루션을 제공할 계획이다. 또 주차로봇의 설치 및 운영을 위한 인프라 설계도 담당한다. 주차장 내 주차로봇 서비스의 시나리오, 사용자 경험(UX), 사용자 인터페이스(UI) 등을 현대건설과 함께 공동 개발할 예정이다. 아울러 주차로봇 운용에 필요한 기술 지원과 관련 교육도 제공한다.

현대위아는 이날 MOU 체결에 앞서, 의왕연구소에서 주차로봇 시연 행사도 개최했다. 현대위아는 신형 주차로봇의 시연을 통해 주차로봇의 효율성과 기술력을 선보였다. 실제로 현대위아는 주차로봇 사업 확장을 위해 성능 개발에도 집중하고 있다.

양대근 기자