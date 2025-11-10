도시개발사업 B2블록 1071가구 풍무·사우역 더블역세권·분상제 국평 분양가 6억 중반~7억 초반

“올해 공급된 풍무역세권 개발사업 단지 중 ‘풍무역세권 수자인 그라센트 1차’가 유일하게 1~2인가구에게 적합한 59㎡(전용면적) 소형 타입을 갖추고 있습니다. 마곡으로 출퇴근하시는 분들의 관심도가 높죠.”(풍무역세권 수자인 그라센트1차 분양 관계자)

10·15 주택시장 안정화 대책으로 서울 전역, 경기 12개 지역이 토지거래허가구역 및 규제지역으로 묶인 가운데, 규제를 피해간 경기 김포시 풍무역세권 일대에 수요자들의 관심이 집중되고 있다. 특히 이달 중순 분양을 앞둔 ‘풍무역세권 수자인 그라센트 1차’는 ▷더블역세권 ▷중소형 타입 공급 ▷분양가상한제 적용 등의 차별점을 갖춰 실수요자들의 기대를 모으고 있다.

최근 찾은 김포시 사우동의 풍무역세권 수자인 그라센트 1차 견본주택에는 단지 입지와 평면을 직접 둘러보기 위한 방문객들이 줄을 지었다. 지난 7일 견본주택을 개관한 풍무역세권 그라센트 1차는 오는 17일 특별공급, 18일 1순위, 19일 2순위 청약 접수가 진행될 예정이다.

BS한양이 김포 풍무역세권 도시개발사업 B2블록에 공급하는 풍무역세권 수자인 그라센트 1차는 지하 2층~지상 29층, 10개동, 1071가구 규모로 조성된다. 면적별로 ▷59㎡A 261가구 ▷59㎡ 60가구 ▷84㎡ 750가구로 구성됐다.

견본주택에는 59㎡A, 84㎡와 1차에 이어 추후 분양 예정인 2차 단지의 101㎡의 유니트가 마련됐다. 눈에 띄는 점은 소형 면적인 59㎡에도 선호도가 높은 판상형 4베이(Bay)가 적용됐다는 것이다. 또한 마스터룸 내 드레스룸과 복도 팬트리 등이 적용돼 공간 효율이 뛰어났다.

단지 내에는 2개 층 규모의 커뮤니티 시설도 지어진다. 농구, 풋살 등 스포츠를 즐길 수 있는 실내 다목적 체육관이 풍무역세권 단지 중 유일하게 조성되며 피트니스 센터, 실내 골프연습장, 탁구연습장, 샤워실, 건식 사우나, 작은 도서관, 키즈라운지, 스터디카페, 코인세탁실, 공유오피스 등이 마련된다.

이 같은 설계상 강점 외에도 풍무역세권 수자인 그라센트 1차는 입지적으로 우수하다는 평가를 받는다.

단지는 김포골드라인이 지나는 풍무역과 사우역을 도보로 이용할 수 있고, 풍무역은 지하철 5호선 연장사업이 추진 중이라 개통되면 마곡·여의도·광화문 등 서울 주요 업무지구 접근성이 개선될 전망이다.

또한 김포시청·법원·대형병원·종합운동장 등이 단지 가까이에 있고, 홈플러스·이마트 트레이더스 등을 도보로 이용할 수 있다.

풍무역세권 도시개발사업지구 중에서도 사우동 학원가 및 상권과 가까워 풍무·사우생활권 모두를 누릴 수 있다는 점도 차별점이다.

비규제지역이자 분양가상한제가 적용돼 자금 마련 부담이 덜하고 분양가가 시세 대비 합리적으로 책정됐다는 점도 주목할 만하다. 59㎡는 5억원 초반~중반 선, 84㎡는 6억원 중반~7억원 초반 선이다.

분양 관계자는 “최근 몇 년간 공급이 이어졌던 인근 인천 검단신도시와 달리 김포시에선 3년 내 새 아파트 공급이 많지 않았기 때문에 지역 내에서도 관심이 많고 마곡에서 전세 살던 분들도 수요가 많다”고 말했다.

김포에서 중개사무소를 운영하는 김효섭 마이홈부동산 대표는 “풍무센트럴푸르지오가 현재 대장주로 꼽히는데 신축인 풍무역 수자인 그라센트 1차가 비슷한 값에 공급된다는 점에서 가격적 이점이 있다”며 “그렇기에 기존에 구축에 살던 분들도 많은 관심을 갖고 있다”고 전했다.

김포=신혜원 기자