실리팟과 협업…’쌀’ 캐릭터 적용 -40~250도 대응, 강력한 밀폐력

프리미엄 주방가전기업 쿠첸은 ‘실리팟(Silipot)’과 손잡고 다양한 요리와 식재료를 보관할 수 있는 ‘미(米)토피아 실리콘 밀폐용기’ 세트(사진)를 출시한다고 10일 밝혔다.

실리팟은 주방·유아용 특화 제품을 개발하는 국내 최대 실리콘 전문 제조사 신성실리콘의 직영 브랜드다. 쿠첸은 2023년 12월 실리팟과 처음 협업해 냉동밥 보관용기를 선보인 데 이어 지난 4월 실리콘 지퍼백을 출시하며 제품 라인업을 확장해 왔다.

이번 실리콘 밀폐용기는 양사의 세 번째 협업 제품으로 반영구적으로 사용 가능한 실리콘 소재와 실용적인 설계로 다양한 음식을 위생적이고 간편하게 보관할 수 있도록 했다.

미(米)토피아 실리콘 밀폐용기 세트는 소형·중형·대형, 세 가지 사이즈로 밥, 국, 반찬, 식재료 등 용도에 맞게 사용할 수 있으며 쿠첸이 쌀과 잡곡을 모티브로 만든 미(米)토피아 캐릭터가 적용된 패키지로 실용성과 감성을 모두 담았다.

신제품은 ‘원터치 이지락’ 구조로 공기유입을 최소화해 내용물을 신선하게 보관할 수 있으며 용기를 세워 놔도 내용물이 새지 않을 정도로 밀폐력이 뛰어나다. 이에 더해 영하 40도부터 영상 250도까지 견디는 내한성과 내열성을 동시에 갖춰 냉장·냉동 보관은 물론 전자레인지·오븐·식기세척기 사용에 열탕소독까지 가능해 더 깨끗하고 편리하게 관리할 수 있다.

또 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받아 유아용 제품에도 쓰이는 백금촉매 실리콘(플래티넘 큐어드 실리콘)을 사용해 환경호르몬이나 유해 물질 걱정 없이 음식을 안심하고 보관할 수 있다. 부드러운 실리콘 소재로 쉽게 뒤집을 수 있어 구석구석 깨끗하게 세척할 수 있으며 차곡차곡 쌓아 보관할 수 있는 적층형 디자인으로 냉장고 수납공간을 효율적으로 활용할 수 있다.

쿠첸 관계자는 “실리팟과 지속적인 협업을 통해 냉동밥 보관용기, 실리콘 지퍼백에 이어 고객의 편의성을 높인 실리콘 밀폐용기까지 제품 라인업을 확장하게 됐다”며 “반영구적으로 사용 가능한 실용적인 제품으로 소비자들의 일상에 편리함을 더하는 동시에, 지속 가능한 경영을 위해 꾸준히 노력하는 쿠첸이 되겠다”고 말했다.

최은지 기자