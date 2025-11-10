본점 미디어월 통해 수상작 상영 창작자 전시 활동도 지원할 예정

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 지난 5일 서울 중구 본점에서 제1회 미디어 콘테스트 ‘우리 미디콘’ 시상식을 열었다고 10일 밝혔다.

올해 첫선을 보인 우리 미디콘은 창의성과 진정성을 갖춘 젊은 영상 창작자를 발굴하기 위해 기획된 영상 공모전이다.

공모는 ▷미디어아트 ▷영상 광고 ▷스토리텔링 영상물 등 3개 부문으로 진행됐다. 지난 8월 1일부터 10월 10일까지 신청을 받았으며 영상 관련학과 교수와 유명 영상 감독으로 구성된 전문가 심사단의 심사를 거쳐 수상작을 선정했다.

대상 수상자 조형진 씨를 포함한 총 18개팀이 수상의 영예를 안았다. 수상작은 ‘우리’를 주제로 한 다양한 이야기와 감각적 표현, 영상학적 디자인과 기술이 어우러져 심사단의 높은 평가를 받았다. 대상 1팀에 2000만원, 최우수상 3팀에 각 1000만원 등 총 7400만원의 상금이 수여됐다.

우리은행은 본점 로비와 새롭게 조성되는 지하 대형 미디어월에 우리 미디콘 수상작을 순차 상영할 계획이다. 수상 창작자의 실질적인 전시 활동도 지원할 예정이다.

이정섭 우리은행 브랜드홍보그룹장은 “앞으로도 문화·예술 분야를 적극 지원해 창작 생태계의 저변을 넓히는 데 기여하겠다”고 전했다.