‘라이트웨이브’·‘컬러 드롭 워터 페스타’ 프로젝트로 디자인 경쟁력 입증

[헤럴드경제=정주원 기자] 호반건설이 ‘2025 한국색채대상’에서 혁신(레드)과 공간환경(그린) 등 2개 부문을 동시에 수상하며 색채 디자인 분야의 선도 기업으로 자리매김했다고 10일 밝혔다.

올해 23회를 맞은 한국색채대상은 산업통상자원부가 후원하고 한국색채학회가 주관하는 국내 유일의 색채 전문 시상식이다. 색채 문화 발전과 산업의 전문성 제고를 목표로, 매년 우수한 색채 디자인 사례를 ▷레드(혁신) ▷블루(기술) ▷그린(공간환경) 부문으로 나누어 시상한다.

호반건설은 색채를 단순한 미적 요소가 아닌 ‘공간 경험을 확장하는 디자인 도구’로 활용한 점에서 높은 평가를 받았다. 지난해 브랜드 컬러 개발을 통해 차별화된 색채 전략을 선보이며 그린상을 수상한 데 이어, 올해도 연속 수상에 성공했다.

혁신 부문(레드상)에서는 ‘라이트웨이브(Lightwave)’ 콘셉트를 적용한 외부 입면 디자인이 선정됐다. 빛과 색의 변화가 건축 표면에 입체적으로 드러나도록 설계해, 시간대와 시점에 따라 달라지는 도시 경관을 구현한 것이 특징이다. 도시 속 건축물이 주변 환경과 유기적으로 어우러지는 새로운 색채 디자인 방향을 제시해 심사위원단의 높은 평가를 받았다.

공간환경 부문(그린상)에서는 ‘컬러 드롭 워터 페스타(Color Drop Water Festa)’ 프로젝트가 수상했다. 물감을 흘린 듯한 생동감 있는 색채 패턴을 물놀이 공간과 결합해, 놀이 기능별 영역을 색으로 직관적으로 구분하면서도 활기차고 감각적인 경관을 연출했다. 색채를 통해 사용자 경험을 유도하고 조경 공간의 심미성과 기능성을 동시에 강화한 점이 수상의 배경이 됐다.

호반건설을 비롯해 호반 산업 등 호반그룹의 건설 계열사들은 앞으로도 디자인 역량과 색채 전략을 고도화해 상표 가치와 경쟁력을 지속해서 강화할 계획이다.

호반건설 관계자는 “색채는 도시와 사람을 연결하는 감성적 매개”라며 “앞으로도 주거 환경 속에서 체감할 수 있는 색채 경험 디자인을 꾸준히 확장해 나가겠다”고 했다.