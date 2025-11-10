[헤럴드경제=강승연 기자] 일동후디스가 이영표와 함께 FC서울 유소년 대상 ‘아미노산 세미나(사진)’를 진행했다고 10일 밝혔다.

세미나는 지난 6일 서울 용산구에 있는 오산중·고등학교 소월당에서 열렸다. FC서울 U-12, U-15, U-18 선수와 학부모를 비롯해 오산고등학교 사격부와 볼링부 선수 등 140여 명이 참석했다.

일동후디스 식품 연구소 팀장의 강연으로 시작된 세미나는 유소년 선수들의 효과적인 경기력 향상을 위해 ‘단백질 섭취 자가 진단’부터 ‘단계별 섭취 전략’, ‘실전 아미노산 활용법’ 등 성장기 체력과 근육의 기초가 되는 아미노산 섭취의 중요성을 강조했다.

이영표는 ‘축구 선수로서 가져야 할 멘탈 관리법’, ‘프로 진출을 위한 자세’ 등 유소년 선수들에게 꼭 필요한 현실적인 조언을 전했다. 일동후디스는 참가자 전원에게 ‘하이뮨 아미노포텐’, ‘하이뮨 프로틴 밸런스 음료’, ‘하이뮨 액티브바’ 등을 제공했다.

일동후디스 관계자는 “작년부터 FC서울의 공식 스폰서로 함께하면서, 유소년 선수들에게 도움이 되는 정보를 전달하고자 이번 세미나를 준비하게 됐다”고 말했다.