최대 3000포인트 혜택 이벤트 총 80만명에 확대 제공하기로

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 최근 삼성전자와 함께 선보인 ‘삼성월렛 머니·포인트’ 서비스가 출시 3주 만에 가입자 50만명을 돌파했다고 10일 밝혔다.

우리은행과 삼성전자는 신규 가입 고객에게 제공하는 최대 3000포인트 혜택을 기존 50만명에서 80만명까지 확대해 지급하기로 했다. 삼성월렛 머니·포인트 고객은 ▷약관 동의 시 1000포인트 ▷머니 등록 완료 시 2000포인트를 받을 수 있다.

삼성월렛 머니·포인트는 출시 기념으로 온라인 결제 시 최대 1.5%, 오프라인 결제 시 최대 0.5%의 포인트가 적립된다. 우리은행 계좌를 연결해 충전·결제하면 결제금액의 1.5%가 추가돼 최대 3% 적립 혜택을 제공한다.

우리은행과 삼성전자는 삼성월렛 사용자가 일상에서 더욱 풍성한 리워드 혜택을 누릴 수 있도록 편의점, 식음료점 등 생활 밀착형 프랜차이즈와의 제휴를 확대하고 다양한 온오프라인 가맹점과 협업을 진행할 계획이다.

우리은행 관계자는 “삼성월렛 머니·포인트는 더 많은 고객을 포용하는 새로운 금융 경험의 시작점이 될 것”이라며 “편리한 사용과 다양한 혜택을 지속적으로 제공할 계획”이라고 전했다.