6월 세계 환경의 날 맞아 종이팩 공모전 개최 지난 6일 시상식 진행…총상금 1800만원 수여 15:1 경쟁률 뚫고 선정된 총 10개 작품에 수여

[헤럴드경제=차민주 기자] 카카오의 임팩트 커머스 플랫폼 카카오메이커스는 지난 6월 세계 환경의 날을 맞아 개최한 ‘다시 태어난 종이팩: 새롭지(紙)’ 공모전 시상식을 진행했다고 10일 밝혔다.

카카오에 따르면 지난 6일 판교아지트에서 열린 시상식에는 주최 기관인 카카오를 비롯해 환경부, 씨제이대한통운, 매일유업, 한솔제지 등 후원 기관 관계자와 최종 수상팀 등 50여명이 참석했다.

이번 공모전은 폐자원의 새로운 쓰임을 모색하는 ‘새가버치 프로젝트’의 일환으로, 자원 순환에 대한 사회적 관심을 높이고자 기획했다. 그 결과 환경부 장관상이 수여되는 대상 1팀을 포함해 총 10개 작품이 15:1의 경쟁률을 뚫고 수상했다고 카카오는 설명했다. 총상금은 1800만원으로, 대상 수상팀은 500만원을 지급 받았다.

시상식은 김정민 카카오메이커스 총괄리더의 환영사를 시작으로 ▷공모전 경과 소개 ▷수상작 발표 및 시상 ▷기념 촬영 순으로 진행됐다. 대상은 서울과학기술대학교 김수하·김채린·안가영 팀의 ‘Squeeze the Flavor!’가 차지했다. 해당 팀은 종이팩 소재를 활용한 일회용 소스 포장 용기 디자인으로 높은 평가를 받았다.

디자인 부문에서는 ▷폐종이팩으로 제작한 오피스 파티션 가구 ‘Pappi board’가 최우수상을, ▷유아동용 친환경 종이책상 ‘에코 두들 데스크’ ▷다회용컵 먼지 마개 ‘Arc Cover’d’가 각각 우수상을 수상했다.

콘텐츠 부문에서는 ▷멸균팩 재활용 인식 개선 컷툰 ‘저도 졸업할 수 있을까요?’가 최우수상을, ▷종이의 특성을 활용한 콜라주 영상 ‘함께할 때, 세상을 다시 띄울 수 있습니다’ ▷종이팩 재활용 단계 수칙을 뮤직비디오로 제작한 ‘한번에 외우는 종이팩 재활용 5단계’가 각각 우수상을 받았다.

이 외에도 후원사 특별상으로 디자인 부문 2개 작품과 콘텐츠 부문 1개 작품이 수상의 영예를 안았다.

김정민 카카오메이커스 총괄리더는 “참가자들의 신선한 상상력과 실천적인 아이디어를 통해 자원 순환의 새로운 가능성을 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 이용자들과 함께 지속 가능한 새 활용 문화를 확산하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

한편, 카카오메이커스는 지난 2022년부터 ‘새가버치 프로젝트’를 통해 친환경 실천 문화를 확산해 오고 있다. 스웨터·셔츠·데님 등 의류부터 종이팩, 커피 캡슐 등 일상 속 자원을 새롭게 재탄생시켜 왔으며, 지금까지 10만명 이상이 참여했다. 수익금은 어린이와 환경을 위한 기부 활동에 사용한단 방침이다.