[헤럴드경제=나은정 기자] 인도 한 대학에서 남성 상사들이 여성 직원에게 ‘생리 중임을 증명하라’며 생리대 사진을 제출하라고 요구한 사건이 발생해 인도 사회에 공분이 일고 있다.

인디아 투데이 등 현지 매체에 따르면 지난달 26일 인도 북부 하리아나주 로탁에 위치한 마하르시 다야난드 대학교에서 청소 업무를 맡은 여성 직원 A씨가 생리통으로 제 시간에 출근하지 못했다. 사실을 보고받은 남성 상사 두 명은 그러나 A씨가 거짓말을 한다 “옷을 벗고 생리 중임을 증명하라”고 지시한 것으로 알려졌다.

다른 여성 직원들도 비슷한 피해를 입은 것으로 드러났다. 일부는 화장실에서 사용한 생리대를 촬영해 제출하라는 지시를 받았다고 주장했으며, 요구를 거부하자 모욕과 함께 해고 협박을 당했다고 주장했다.

사건이 알려지자 대학 측은 즉각 내부 조사에 착수했다. 크리슈난 칸트 대학 사무국장은 “조사가 진행 중이며, 위법 행위가 확인될 경우 책임자들을 절대 용서하지 않겠다”고 밝혔다.

대학 측은 공식 성명을 통해서도 “직원들의 존엄과 안전을 위협하는 행위는 어떠한 경우에도 용납되지 않는다”며 “항상 안전하고 존중받으며 문화적으로 배려되는 근무 환경을 제공하겠다”고 강조했다.

현지 경찰은 두 남성에 대한 1차 정보보고서를 접수하고 수사에 나섰다. 보고서에는 성희롱, 신체적 폭행 및 협박, 여성의 정조를 모욕하거나 모욕한 행위 등의 혐의가 포함된 것으로 전해졌다.

이번 사건은 인도 사회에 뿌리 깊게 자리 잡은 생리 관련 금기와 여성 차별 문제를 다시 떠올리게 한다. 지난 7월에도 마하라슈트라주 뭄바이 인근의 한 학교에서도 교직원들이 여학생들에게 월경 여부를 확인한다며 알몸 검사를 강요한 사건이 발생해 학부모들의 시위가 벌어진 바 있다.