[헤럴드경제=양대근 기자] 넥센타이어(대표이사 김현석)가 국내 최고 수준의 마일리지 성능을 자랑하는 사계절용 타이어 ‘엔프리즈 S(N’PRIZ S)’를 교체용 타이어 시장에 공식 출시했다고 10일 밝혔다.

이번에 출시한 엔프리즈 S는 전기차부터 내연기관까지 모든 차량에 장착 가능한 고효율 사계절용 타이어로, 뛰어난 마모 성능이 강점이다. 정숙한 승차감을 구현하기 위해 AI 기반 소음 예측 및 가상 시뮬레이션 기술도 적용됐다. 전기차와 내연기관 모두에서 최적의 성능을 발휘한다는 의미의 ‘EV 루트’ 마크도 사이드월에 각인되었다.

엔프리즈 S는 기존 제품 대비 약 14% 이상 향상된 주행거리를 제공해 경제성과 효율성을 크게 높였다. 연료 효율을 향상시키는 동시에 마모 성능을 극대화하기 위해 실리카 친화형 기능성 컴파운드를 적용했다. 또한, 전기차 특유의 높은 토크를 고려해 타이어 접지면(트레드) 중앙부의 블록을 단단하게 설계하고 마일리지 특화 컴파운드와 조합해 마모 내구성을 한층 개선했다.

한국의 사계절 주행 환경에 최적화된 엔프리즈 S는 겨울철 눈길과 빗길 등 다양한 노면에서도 안정적인 주행 성능을 발휘한다. 자사 테스트 결과 동급 제품 대비 마일리지와 눈길 제동 성능이 약 11% 향상된 것으로 확인됐다. 또한, 트레드에 입체적인 미세 홈(3D 커프) 구조를 적용해 핸들링과 제동 성능을 강화하고, 기존 대비 2.5% 확장된 접지 면적으로 제동력과 코너링 안정성을 높였다.

정숙하고 편안한 승차감도 특징이다. 타이어 가장자리 블록 간격을 불규칙하게 설계해 패턴 소음을 기존 대비 약 4% 줄였으며, 소음 민감도가 높은 하이브리드나 전기차 차량에서에도 좋은 승차감을 보여준다.

엔프리즈 S 출시 기념 특별 프로모션도 진행한다. 전국 타이어테크 및 타이어뱅크 행사 참여점에서 해당 제품 4개를 구매한 고객에게 상품권 또는 전기충전권 5만 원권을 증정한다. 또한, 넥센타이어 공식 홈페이지에서는 퀴즈 이벤트 참여 고객을 대상으로 추첨을 통해 커피 상품권을 증정할 예정이다. 프로모션은 오는 12일부터 12월 31일까지 진행된다.

넥센타이어 관계자는 “엔프리즈 S는 전기차와 내연기관, 세단과 SUV를 포함한 모든 차종에서 사계절 주행 안정성과 탁월한 내구 성능을 발휘하는 제품”이라며 “더 많은 소비자들에게 프리미엄 주행 경험을 합리적으로 제공하기 위한 노력을 지속할 것”이라고 말했다.