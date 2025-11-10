장지천 일대 1만7000㎡ 규모 자연과 휴식이 어우러지는 수변 공원 조성 도심과 수변 잇는 스탠드, 잔디마당, 전망데크, 맨발 황톳길도 마련 11월 12일 준공식 개최…송파대로와 접근성 개선, 지역 상권 활성화 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석) 장지천이 주민들이 일상에서 자연을 느끼며 문화와 경제, 휴식이 흐르는 수변 감성 공간으로 새롭게 거듭났다.

구는 지난 2023년 2월 서울시 수변활력거점 조성사업에 선정된 이후 시비 34억 원을 투입하여 장지천 벚꽃길 구간을 수변감성공원으로 조성했다.

이는 ‘서울형 감성도시’ 프로젝트 15번째 결과물이다.

‘장지천 수변감성공원’은 가든파이브 뒤편 장지천 물길을 따라 약 1만7000㎡ 규모로 자연과 휴식이 어우러지는 힐링 공간으로 꾸몄다.

특히, 장지천 물길과 송파대로가 만나는 지점에 위치해 도심 속에서 자연의 변화와 아름다움을 만나고, 쉼을 느낄 수 있는 특색있는 곳으로 재탄생했다.

먼저, 도심과 수변 접근성 강화를 위해 주민들이 장지천에 쉽게 접근할 수 있도록 송파대로와 진입로를 연결했다. 가든파이브 중앙광장과 이어진 곳에피크닉을 즐기기에 좋은 잔디마당을 조성하고, 수변을 조망하는 프롬나드 스탠드와 전망데크, 데크 평상과 철제 쉘터 등 휴게 공간도 마련했다.

또 장지천 상부 벚꽃길과 하부 산책로를 연결하는 프롬나드 스탠드와 법원로에서 단절된 산책로를 이어주는 수변·공원 연결스탠드를 설치하여 동선을 편리하게 만들었다.

장지천 수변감성공원에는 발끝으로 자연을 느낄 수 있는 황톳길도 조성했다. 곡선으로 정비된 장지천 숲길을 따라가면 부드러운 흙을 깔아 새롭게 조성한 순환형 ‘맨발 황톳길’이 300m 정도 이어진다.

준공식은 오는 11월 12일 오전 11시 장지천 수변감성공원에 위치한 글샘작은공원 내 피플라운지에서 개최한다. 이날 행사에는 서강석 송파구청장을 비롯해 국회의원, 시·구의원, 지역 주민 등 약 200명이 참석할 예정이다.

서강석 송파구청장은 “장지천 수변감성공원은 구민을 주인으로 섬기는 명품도시 송파를 위해 쉼 없이 노력해 온 창의와 혁신의 결실”이라며 “장지천 수변감성공원이 주민 삶의 질을 높이고, 가든파이브와 주변 상권에 새로운 활력을 불어넣어 서울 동남권을 대표하는 수변 힐링 명소가 될 것으로 기대한다”고 전했다.