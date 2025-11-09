[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구사이버대는 지난 5일 대구사이버대 본관 C.I.R 회의실에서 사회복지법인 삼덕어린이집 김성혜 원장의 심리운동학과 발전기부금 전달식을 열었다.

이날 행사에는 대구사이버대 이근용 총장을 비롯해 전종국 부총장, 김한양 기획입시처장, 박상희 교학처장, 도진우 사무처장이 함께 참석했다.

이번 기부금은 2026학년도 심리운동학과 신입생 모집을 위한 홍보물 제작 등에 활용될 예정이다.

김성혜 원장은 “대구사이버대의 역사와 발전의 길에 함께할 수 있어 매우 뜻깊다”며 “작은 나눔이지만 대구사이버대 심리운동학과가 더욱 성장하는데 보탬이 되기를 바란다”고 말했다.

심리운동학과 김민석 학과장은 “이번 발전기부금은 학과의 안정적 정착과 우수한 전문 인재 양성을 위한 교육 환경 조성에 큰 힘이 될 것”이라며 “지역사회와 함께 성장하는 학과로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.

이근용 대구사이버대 총장은 “삼덕어린이집은 지역에서 역사와 전통이 깊은 기관이며 다양한 프로그램을 운영해 높은 전문성을 인정받아온 기관”이라며 “기부해주신 소중한 뜻을 살려 심리운동학과의 발전과 미래 인재 양성에 적극 반영하겠다”고 밝혔다.