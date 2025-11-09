[헤럴드경제=김주리 기자] 국제 미인 대회 ‘미스 어스’ 결승 무대에서 우크라이나 대표가 런웨이 도중 넘어지는 돌발 상황이 벌어졌다.

6일(현지시간) 영국 데일리메일에 따르면 우크라이나 대표 마리아 젤리아스코바(25)는 필리핀 마닐라에서 열린 미스 어스 행사 중 소개를 받으며 런웨이를 걷던 중 균형을 잃고 측면으로 넘어졌다. 이 장면은 현장을 담은 카메라에 고스란히 포착됐다.

아나운서는 “런웨이에서 시선을 끌 뿐만 아니라 군을 위한 기금도 모금하고 있다. 조국과 국민에 대한 강렬한 헌신을 보여주는 인물”이라고 소개하고 있었다.

마리아는 넘어지자마자 즉시 일어나 침착하게 동선을 이어갔다. 관중들은 박수로 그녀를 응원했다.

결과적으로 마리아는 미스 어스 타이틀을 차지하지 못했지만 올해 ‘부미스 어스’로 선정됐다. 이후 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “정말 행복하다. 자부심과 용기를 가지고 조국을 대표했다”며 “전 세계 앞에서 우크라이나 국기를 자랑스럽게 들 수 있게 해준 하나님께 감사하다”고 전했다.

한편 올해 미스 어스 우승자는 체코 대표 나탈리에 푸슈키노바가 차지했으며 호주 대표 제시카 레인이 전년도 우승자로서 왕관을 넘겼다.