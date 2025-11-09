김영훈 장관 “위험요소 제거하며 신속 구조 총력…발파 중 병발사고 없도록 검토 중”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴사고와 관련해 정부가 9일 중앙사고수습본부(중수본) 브리핑을 열고 “추가 붕괴 위험을 막기 위해 인접한 보일러 타워를 해체하기로 했다”고 밝혔다. 사고 발생 75시간이 지났지만 매몰된 노동자 추가 구조에는 아직 이르지 못한 상황이다.

“4·6호기 타워 해체 결정…추가 사고 방지 최우선”

김영훈 고용노동부 장관 겸 중수본 공동본부장은 이날 브리핑에서 “붕괴된 5호기 보일러 타워 좌우에 위치한 4호기와 6호기 타워의 추가 붕괴 위험이 있어 대규모 장비나 인력 투입에 어려움이 있었다”며 “위험요소를 제거하기 위해 4·6호기를 해체하기로 결정했다”고 밝혔다.

김 장관은 “발파 해체는 자체로 매우 위험한 작업이기 때문에 병발사고가 발생하지 않도록 민관 전문가들과 다각도로 검토 중”이라며 “현대중공업 등 전문기관과 협업해 사전 조치를 신속히 마무리하겠다”고 말했다.

“75시간째 추가 구조 못해 송구…모든 역량 투입”

김 장관은 “사고 발생 후 75시간이 지났음에도 생존자를 구조하지 못해 매우 송구하다”며 “소방당국이 여러 위험요소 속에서도 사투를 벌이며 구조활동을 이어가고 있다”고 밝혔다.

그는 “국민 한 사람의 생명을 구하기 위해 온 나라가 나서야 한다는 대통령 지시에 따라 모든 부처와 민간전문가, 피해자 가족, 지방정부, 지역 국회의원 등이 한마음으로 구조에 나서고 있다”며 “안전하고 신속한 구조에 최선을 다하겠다”고 강조했다.