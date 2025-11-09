유엔환경계획(UNEP)에 따르면, 지구상의 총생물종은 약 3000만종으로 추정됩니다. 그러나 인구 증가와 야생동식물의 남획, 각종 개발 및 환경오염 등으로 자연 서식지의 파괴에 따라 매년 2만5000종에서 5만종의 생물이 멸종되고 있습니다. 이러한 생물종의 감소는 이용할 수 있는 생물자원의 감소뿐만 아니라 먹이사슬을 단절시켜 생태계의 파괴를 가속합니다. 올해는 1995년 1월 1일 국내에서 생물다양성협약이 발효된 지 30년이 됩니다. 동식물을 아우르는 종 다양성에 대한 인식을 높이기 위해 우리 주변에서 쉽게 접하지만 알지 못했던 신기한 생태 이야기를 ‘에코피디아(환경 eco+사전 encyclopedia)’란을 통해 국립생태원 연구원들로부터 들어봅니다. [편집자주]

혹시 ‘DMZ(비무장지대)’라는 곳을 들어본 적 있나요? 아마도 뉴스나 교과서에서 한두 번 들어봤을 이름일 겁니다. 지도 위에서 보면 DMZ는 한반도의 한가운데를 가로지르는 길고 좁은 띠처럼 자리하고 있습니다. 길이 약 250㎞, 폭 4㎞ 남짓한 이곳은 전쟁의 상흔 위에 세워진 특이한 공간이자, 오늘날 지구상에서 가장 역설적인 생태의 보고(寶庫)로 불리고 있습니다.

6·25 전쟁은 한반도의 산하를 무참히 짓밟았습니다. 폭격과 화염, 그리고 참호와 철조망이 자연의 숨결을 끊어놓았죠. 하지만 아이러니하게도 전쟁 이후 수십 년 동안 남북 간 군사적 대치로 인해 사람의 출입이 엄격히 제한되면서 이곳은 ‘인간의 발길이 닿지 않는 마지막 땅’으로 남게 되었습니다. 미확인 지뢰로 인해 지금도 자유롭게 다닐 수는 없지만, 그 덕분에 자연은 인간의 간섭 없이 스스로 치유할 시간을 얻었습니다.

DMZ의 하늘과 숲, 습지에는 70여 년의 세월 동안 수많은 생명체가 되살아나면서 생물다양성이 증가하였습니다. 멸종위기의 야생생물들이 새로운 안식처를 찾은 것이죠. 그래서 누군가는 DMZ를 “마지막 야생의 낙원”이라 부릅니다. 겨울이면 두루미(멸종위기Ⅰ급)와 재두루미(Ⅱ급)가 철원·연천·파주의 논과 습지로 날아와 월동합니다. 수확을 마친 논의 볍씨를 주워 먹으며, 얼어붙은 저수지 위에서 긴 날개를 접고 하룻밤을 보냅니다. 그들은 경계심이 강해, 포식자나 사람의 기척에도 즉시 날아오르며 자신과 무리를 지키려는 본능을 보여줍니다. 그 한순간의 날갯짓에는 수천 년을 이어온 생명의 본능이 깃들어 있습니다.

DMZ의 동부 산악지대, 고성·인제·양구·화천 일대에는 사향노루(멸종위기Ⅰ급), 산양(Ⅰ급), 반달가슴곰(Ⅰ급) 등이 살아갑니다. 이들은 과거 사향주머니와 웅담을 노린 밀렵으로 멸종의 위기에 몰렸지만, 지금은 DMZ의 깊은 산속에서 다시금 생명의 터전을 이어가고 있습니다. 험한 지형이 이들에게는 오히려 보호막이 되어 인간의 접근을 막아주는 천연의 성벽이 된 셈입니다. 그러나 최근 들어 DMZ 생태계는 다시금 위기를 맞고 있습니다. 민간인통제선의 북상, 농경지 감소, 관광과 탐방 수요의 증가로 서식지 파괴와 인간의 간섭이 점차 늘어나고 있습니다.

국립생태원 연구자들은 이를 막기 위해 DMZ 일원에서 생태계 조사와 멸종위기종 모니터링을 꾸준히 이어가며, 이 지역이 자연환경 보호구역으로 지정될 수 있도록 노력하고 있습니다. 이제 우리가 해야 할 일은 단순히 ‘지켜보는 것’이 아니라, 자연과 인간이 공존할 수 있는 새로운 길을 여는 것입니다. DMZ는 전쟁의 상처를 딛고 자연이 자신을 치유한 상징적인 장소이자, 미래 세대에게 ‘생명 존중’의 교훈을 전할 살아 있는 교과서입니다.

언젠가 사람들이 이곳을 안전하게 걸을 수 있는 날이 오면, 우리는 놀라운 장면을 마주하게 될 것입니다. 사람의 간섭이 사라진 공간에서, 자연이 얼마나 강인하게 자신을 회복했는지를 말이죠. 그리고 우리는 깨닫게 될 것입니다. 우리가 지켜야 할 것은 단순한 ‘땅’이 아니라 그 위에 살아가는 모든 생명의 시간과 역사라는 것을. 혹시 겨울 하늘을 나는 철새를 보거나 하천가의 작은 발자국을 발견하게 된다면, 잠시 멈춰 서서 조용히 떠올려 보세요. “DMZ의 친구들이 오늘도 잘 지내고 있을까?” 그 생각 하나가 자연을 지키는 마음의 씨앗이 될 것입니다.

서형수 국립생태원 보호지역팀 전임연구원