NDC 정부안 결정 가능성도 국립대병원 소관부처 이관 등도 협의

[헤럴드경제=정윤희 기자] 더불어민주당과 정부, 대통령실은 9일 오후 4시 서울 삼청동 국무총리 공관에서 고위당정협의회를 연다.

민주당에서 정청래 대표와 김병기 원내대표, 한정애 정책위의장 등이, 정부에서 김민석 국무총리와 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관, 윤창렬 국무조정실장 등이, 대통령실에서 강훈식 대통령 비서실장과 우상호 정무수석 등이 참석할 전망이다.

협의회에서는 ‘2035 국가 온실가스 감축 목표’(2035 NDC) 등의 현안이 주로 논의될 예정이다.

정부는 지난 6일 2035 NDC 최종 후보 안으로 2018년 대비 ‘50∼60% 감축’ 또는 ‘53∼60% 감축’ 등의 두 가지 안을 제시한 상태다.

최종 2035 NDC는 이번 주 2050 탄소중립녹색성장위원회 및 국무회의 심의·의결 절차를 거쳐 다음 주 유엔에 제출돼야 하는 만큼 이 자리에서 정부안이 결정될 가능성이 거론된다.

이날 협의회에서는 국립대 병원의 소관 부처를 교육부에서 보건복지부로 이관하는 방안, 겨울철 안전 대책 등도 논의될 것으로 보인다.

한미 관세협상 타결에 따른 후속 조치도 논의될 것으로 예상된다. 한미 양국 간 관세·안보 협상 내용을 담은 문서(팩트시트) 발표가 임박했다는 전망이 나오는 만큼 관련 논의 상황도 이 자리에서 공유될 수 있다.