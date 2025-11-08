[헤럴드경제=이명수 기자] 러시아가 우크라이나 에너지 기반시설 등에 대한 공습을 이어가면서 2명이 사망하고 각지에서 전력 공급이 끊겼다고 우크라이나 당국이 8일(현지시간) 밝혔다.

AFP 통신에 따르면 안드리 시비하 외무장관은 “러시아 공습이 또다시 사람들의 일상을 겨냥했다”며 “그들은 지역사회로부터 전력과 물, 난방을 빼앗았고 중요 기반시설을 파괴했으며 철도망을 부쉈다”고 비판했다.

우크라이나 공군에 따르면 러시아가 간밤에 쏜 드론은 458대, 미사일은 45발이다. 그중 드론 406대와 미사일 9발이 무력화됐다.

동부 드니프로에서는 드론 공습에 9층 건물이 부서지면서 2명이 사망하고 6명이 다쳤다고 율리아 스비리덴코 총리가 밝혔다.

북쪽의 하르키우에서는 러시아 공격으로 비상 정전이 발생하고 수도 공급에 차질이 빚어졌다.

남부 항구도시 오데사는 전날 밤 드론 공격을 받아 에너지 기반시설이 파손됐으며, 크레멘추크에서는 전력과 수도가 끊겼다고 지역 당국이 전했다.

러시아 국방부는 우크라이나 군·산업 복합 기업 단지와 우크라이나군 작전을 지원하는 에너지 시설을 타격했다고 주장했다.

전쟁이 4번째 겨울을 맞이한 가운데 에너지 시설 타격으로 우크라이나에서 우려가 커지고 있다. 우크라이나 에너지 전문가 올렉산드르 하르첸코는 최근 미디어 브리핑에서 기온이 영하 10도 이하일 때 키이우의 열병합 발전소가 나흘 이상 가동이 중단되면 기술적 재앙이 닥칠 것이라고 경고했다.

우크라이나도 최근 수개월간 러시아 석유 시설에 대한 공세를 늘려 왔다. 지난 7일 저녁 러시아 남부 볼고라드주에서 에너지 기반시설이 드론 공격을 받으면서 이 지역이 단전됐다고 안드레이 보차로프 주지사가 전했다.