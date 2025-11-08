[헤럴드경제=함영훈 기자] 오는 11월 둘째주, 셋째주 주말인 오는 15, 16, 22, 23일 남산골 한옥마을에서는 ‘서울 에코 하이킹 페스타’가 서울관광재단 주최로 열린다.

이번 행사는 가을 단풍철, 서울시민과 외국인 관광객들이 함께 참여할 수 있는 퍼포먼스 하이킹, 온 가족 하이킹 등 있는 다양한 테마의 하이킹 이벤트가 진행된다.

‘서울 에코 하이킹 페스타’는 전 프로그램 무료로 진행되며, 참가 신청은 월요일인 오는 10일까지 네이버 폼을 통해 할 수 있다.

11월 15일에는 페스타의 시작을 알리는 개막식과 함께 한복 또는 한복과 관련된 의상, 액세서리를 착용하고 조선시대 등산객 콘셉트로 남산을 함께 걷는 ‘퍼포먼스 하이킹’이 진행된다.

하이킹 중간중간 마당놀이, 전통이야기를 담은 산책극 등 다채로운 공연과 깜짝 이벤트가 펼쳐져 참가자들에게 색다른 즐거움을 선사할 예정이다.

이날은 서울 등산관광 글로벌 서포터즈 ‘글로벌하이킹메이트(Global Hiking Mate)’의 해단식도 함께 진행된다. ‘글로벌하이킹메이트’는 2026년 상반기 중 새로운 기수로 활동을 재개할 예정이다.

행사 둘째날인 11월 16일에는 ‘챌린지 하이킹’, 11월 22일에는 ‘온 가족 하이킹’, 11월 23일에는 ‘요가 하이킹’을 주제로 다양한 체험프로그램이 진행되어, 어린이부터 어른까지 등산을 다채롭게 즐길 수 있다.

16일에 진행되는 ‘챌린지 하이킹’에서는 참가자가 난이도가 다른 두 개의 남산 코스 중 하나를 선택해 자유롭게 남산을 하이킹하고, 코스 내 지정 지점에서 챌린지 깃발과 함께 인증샷을 SNS에 게시하면 완등 인증서와 함께 등산용품을 기념품으로 받을 수 있다.

22일 진행되는 ‘온 가족 하이킹’은 남산 무장애길 코스를 걷는 프로그램으로, 유아차를 포함한 보행약자도 함께할 수 있다.

23일에는 ‘요가 하이킹’을 테마로, 하이킹 전후 요가, 체형교정 등 건강 프로그램을 진행하고 남산을 걷는 코스로 운영된다.