[헤럴드경제=고승희 기자] K-팝 최초로 미국 그래미 어워즈 본상 후보에 오른 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌) OST ‘골든’(Golden)이 영국 오피셜 싱글 차트 1위를 지켰다. 블랙핑크 로제의 ‘아파트’(APT.) 역시 차트에 진입했다.

7일(이하 현지시간) 공개된 영국 오피셜 싱글 차트에 따르면 ‘골든’은 이번주에도 1위에 오르며 지금까지 비연속 통산 10주째 1위를 지키고 있다.

이 애니메이션 OST에 수록된 ‘하우 잇츠 던’(How It‘s Done)은 11위, ‘왓 잇 사운즈 라이크‘(What It Sounds Like)는 13위에 올랐다.

걸그룹 르세라핌의 ‘스파게티’(SPAGHETTI)는 77위로 2주 연속 이름을 올렸다. 이 곡은 지난주 46위로 팀 최고 기록을 경신했고, 이번 주에도 순위권을 유지했다. 세부 차트인 ‘인디펜던트 싱글즈’에도 37위로 2주 연속 진입했다.

로제의 ‘아파트’는 85위에 안착, 이날로 55주 연속 차트에 진입했다.