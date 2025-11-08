[헤럴드경제=박준규 기자] 만취한 채 운전대를 잡았다가 서울을 여행하던 일본인 모녀 관광객을 들이받고 숨지게 한 30대 남성 서모씨를 경찰이 오는 11일 구속 상태에서 검찰에 넘긴다.

서씨는 지난 2일 밤 소주 3병을 마신 상태에서 차를 몰다가 서울 종로구 동대문역 인근에서 횡단보도를 건너던 일본인 관광객 모녀를 들이받았다. 사고로 어머니인 50대 여성은 숨지고 30대 딸은 이마와 무릎 등에 골절상을 입어 국립중앙의료원에서 치료받고 있다.

이들은 일본 오사카에서 2박3일 일정으로 한국을 찾아 서울 여행을 하고 있었다. 사고 시점엔 동대문디자인플라자(DDP)에서 쇼핑하고 낙산공원 성곽길을 보러 이동하고 있었다.

서울 혜화경찰서는 음주운전 남성에게 도로교통법상 음주운전과 특정범죄가중처벌법상 위험운전치사상 혐의를 적용해 수사해 왔다. 법원은 지난 5일 서씨에 대해 “도주 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다.

경찰은 사고 피해자 가족들을 돕고 있다. 유족의 요청에 따라 임시 숙소를 오는 20일까지 쓸 수 있도록 기간을 늘렸고, 사망한 어머니의 시신을 일본으로 운구할 때 인천공항까지 에스코트를 하기로 했다.