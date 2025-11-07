183. 프레데리크 바지유 선구적 남성 누드화 알려졌지만 알고보면 인상파 화가들의 우산 재능·인성·여유 다갖춘 팔방미인 모네·르누아르도 그에게 빚졌다

다친 모네가 있는 임시 병원의 비밀

[헤럴드경제=이원율 기자]한 사내가 침대에 누워있다.

그는 평소와 다른 환경에 놓여있다. 멍한, 민망해보이기도 하는 표정이 이를 확신하게 한다. 이불 밖으로 내민, 몸을 감싸듯 구부린 두 팔도 경직돼있다. 퀭한 모습 또한 부푼 베개, 꼬불한 벽지와 커튼 사이 어색한 분위기만 끌어올린다. 누워있는 이는 프랑스 화가 클로드 모네(Claude Monet·1840~1921). 앞서 모네는 야외에서 그림을 그리던 중 다리를 다쳤다. “영국인이 잘못 던진 원반에 맞을 뻔한 아이를 구하려다” 넘어졌다는 설도 있다. 그러고 보니, 그림 속 그의 정강이는 멀리서도 티가 날 만큼 부어있다.

모네는 갑갑했다.

당시 그는 돈 없는 예술가였다. 주머니는 싸구려 빵 조각보다 가벼웠다. 그랬기에 병원도 선뜻 갈 수 없었다. 알아서 낫길 바라며 절뚝일 수밖에. 하지만 야속하게도 상처는 부풀기만 할 뿐이었다.

이 꼴을 보다 못한 모네의 친구가 어깨를 잡아끌었다.

그는 모네를 여관방(자기 방으로 데려갔다는 이야기도 있다)에 집어넣었다. 좁고 습한 모네의 방보다 훨씬 쾌적한 곳이었다. 그는 비틀대는 모네를 업다시피하며 침대에 눕혔다. 이어 챙겨온 건 웬 항아리와 밧줄. “이보게. 뭘하는가?” “잠자코 보고나 있게.” 그는 천장에 항아리를 매달았다. 그 안에 찬물을 채웠다. 주둥이를 살짝 기울인 후, 물방울이 상처 위로 떨어지게끔 했다. 냉찜질을 위한 즉석 의료 장치를 만든 셈이었다. 이는 화폭에도 그려져 있다. 정강이 위 그네처럼 떠있는 갈색 물체가 그것이다. 이런 가운데, 그 친구는 모처럼 실력 발휘나 하겠다며 화구를 챙겨온다. 이 꼴을 왜 그리느냐는 모네의 말에, “이 순간도 언젠가는 추억이 될 것”이라며 씩 웃는 장면도 뒤이어 상상할 수 있다. <임시 야전 병원>. 지금 일 따위는 해프닝으로 웃어 넘기라는 듯, 그는 그림 제목에도 위트를 넣었다.

그러니까, 그림 속 모네가 다소 멋쩍은 모습을 보이는 데는 이유가 있었다.

재치까지 곁들인 친구의 사려깊은 행보에 고마움을 느꼈을 것이다. 그런 한편으론 또 도움을 받고야 만 데 대한 무안함과 쑥스러움도 있었을 터였다.

파리의 성자, 터널 속 ‘작은 자비’

프레데리크 바지유(Frederic Bazille·1841~1870).

바지유는 19세기 프랑스 파리의 가난한 예술가를 위한 성자였다. 재능과 인성, 그리고 여유. 무엇 하나 타고 나기 힘든 세상에서 이 모든 걸 쥔 능력자였다. 모네와 오귀스트 르누아르(Auguste Renoir·1841~1919) 등 당시 젊은 예술가가 빛 없는 터널을 걷던 시기, 그가 ‘내려오지’ 않았다면 이 여정은 더욱 길고 어두웠을지도 모른다.

지금에야 바지유의 이름은 다소 잊힌 감이 있다.

곧 알 수 있겠지만, 이유도 명확하다. 하지만 그때의 파리를 사랑하는 사람이면 안다. 바지유. 그의 선행이 있었기에 그 시절 더 많은 화가가, 더 많은 작품으로 파리를 아름답게 남길 수 있었다는 점을.

부잣집 의학도, 결국에는 붓을 들다

프랑스 남부 몽펠리에 출신의 바지유는 유복한 집안의 장남이었다.

아버지는 몽펠리에 부시장이었다. 이후 공화당 상원의원과 농업협회 회장직을 맡을 만큼 입지있는 행정가 겸 정치가였다. 바지유는 언젠가 그런 아버지와 함께 미술품 수집가인 알프레드 브뤼야스의 집을 찾은 적이 있었다. 그는 이곳에서 낭만주의 화풍의 대가, 외젠 들라크루아가 그린 <알제의 여인> 등을 보고 자극을 받았다. 처음으로 꿈을 갖게 된 순간이었다.

“미술을 제대로 배우고 싶어요.”

열여덟 살, 바지유가 그의 구상을 고백한 그 해. “그러거라.” 부모의 대답은 의외로 빨랐다. 다만, 이들은 쉽지 않은 조건을 걸었다. “그래도 의학 공부부터 우선시해야 한단다.” 그러니까, 그림은 ‘과제’부터 먼저 하고 남는 틈에 하라는 것. 점잖게 반대 뜻을 비쳤다고 볼 수도 있을 터였다. 그런데 바지유는? 이를 받아들였다.

바지유는 파리로 왔다.

더 넓은 땅에서 의학 경력을 쌓기 위해서였다. 물론 이는 표면적 이유였다. 예술의 도시에서 그림을 제대로 배우는 것. 이게 진짜 속내였다. 이때가 1862년, 나이 스물한 살때였다. 본색을 보인 바지유는 먼저 샤를 글레르(Charles Gleyre·1806~1874)의 작업실 문을 두드렸다. 글레르는 아카데미즘 회화에 익숙한 화가였다. 그런 그 밑에서 회화를 익히다 만났다. 모네와 르누아르, 알프레드 시슬레(Alfred Sisley·1839~1899)와 같은 ‘반항의 씨앗’을.

바지유는 이 문제아 집단의 이상에 감화한다.

우리 예술은 좁은 실내가 아닌 드넓은 실외에 있다는 것. 외광(外光)이 넘실대는 장면을 순간적으로 낚아채 화폭에 가두는 데 있다는 것. 훗날 인상주의라는 용어로 좁혀지는 이 정신에 공감한다. 바지유는 이들이 몸을 맡긴 파도에 함께 뛰어들게 된다.

하지만, 그 파도가 밀어내는 파장은 아직 낮고 약하기만 했다.

그게 용오름이 돼 휘몰아치는 건 기약조차 없는 미래의 일이었다. 당장 기성 화단부터 이들의 틀을 깨는 이상을 인정하지 않았다. 무턱대고 예술을 하면 배를 곯을 수도 있다더니 정말 그랬다.

그 무렵, 모네는 오죽하면 강물에 몸을 던져 스스로 생을 끝내려고 했다. 르누아르 또한 체류비가 없어 남의 작업실을 전전하기 일쑤였다. 이들의 정신적 지주격인 에두아르 마네(Edouard Manet·1832~1883)는 저주와 다를 바 없는 비웃음을 오랜 기간 샀다. 붙임성조차 없는 에드가 드가(Edgar De Gas·1834~1917)나 폴 세잔(Paul Cezanne·1839~1906)의 처지는 말할 것도 없었다. 이런 가운데 바지유. 이 젊은 성자가 자기 돈을 끌어들여 그들을 거듭 일으켜세웠다. 평생을 두툼한 믿을 구석이 되기로 한 양, 아낌없이, 계속. 그런 한편 바지유는 1864년 의학 시험에서 낙방했다. 타격은 크게 없어보였다. 외려 골치 아픈 사슬 하나를 치웠다는 듯 후련해보이기도 했다.

그의 큰 작업실, 그 시절 사랑방으로

이곳은 바지유의 화실. 그런데, 한 둘이 있는 게 아니다.

우선 가운데 있는 큰 인물이 바지유(이는 마네가 그려줬다고 한다)다. 바지유 앞 모자를 쓴 붉은 수염의 사내는 마네다. 함께 있는 이는 모네 또는 조각가 겸 미술 비평가 자샤리 아스트뤽으로 추정되고 있다. 한켠에서 피아노를 치는 이는 아마추어 음악가 에드몽 메트로라는 게 정설이다. 계단 쪽 두 인물은 르누아르, 그리고 시슬레 또는 작가 에밀 졸라일 가능성이 거론된다. 어쨌건 둘 중 한 명이 르누아르라는 건 맞다는 쪽으로 의견이 좁혀지는 모습이다.

벽에 걸린 것으로는 바지유 본인의 그림(가령 흰 소파 위로 <화장> 미완성본이 보인다)말고도 모네의 과일 정물화, 르누아르의 여성 누드화가 있다.

분명 바지유의 화실이라고 하지 않았는가.

그렇기에 그림 제목 또한 <바지유의 스튜디오(Bazille’s Studio)>가 아닌가. 그럼에도 공간이 큰 이유. 수많은 이가 오가고, 그들의 작품까지 걸린 까닭. 이는 바지유가 의도한 일이었다. 바지유는 볕 잘 드는 넓은 화실을 빌리곤, 이곳으로 ‘문제아’ 화가 군단을 자주 불러들였다. 자기 공간을 화실 겸 사랑방으로 꾸민 셈이었다. 그뿐인가. 당장 오갈곳 없는 동료들은 불러 잠도 재웠다. 작업을 할 수 있게끔 공간도 내주고, 안 팔리는 작품은 대신 사주거나 맡아주기도 했다.

르누아르도 수혜자였다. 르누아르는 초기작 <고양이와 함께 있는 소년> 등을 바지유의 작업실에서 그린 것으로 알려져 있다. 둘이서 나란히 앉아 삶은 콩이나 한 알씩 나눠 먹으며. 이 밖에도 바지유의 작업실을 방앗간처럼 오가는 젊은 예술가는 많았다. 잠깐 숨을 돌리거나, 붓과 물감을 빌려가는 일도 적지 않았다.

“내가 받은 인정? 아마 실수였을 것”

이런 가운데, 바지유와 모네에 대해선 <임시 야전 병원>의 사연 말고도 몇 가지 이야기가 더 알려져 있다.

가령 1865년, 스물다섯의 모네가 <풀밭 위의 점심 식사> 구상에 한창이던 시절. 바지유는 또 한 번 모네에게 선의를 베풀었다. 당시 모네는 바지유에게 그림 조언을 구했다. “나는 지금 내 그림 생각뿐일세. 만약 이것을 그리는 데도 실패하면…. 난 미쳐버리고 말거야.” 당시 바지유는 바빴다. 반응이 늦을 수밖에 없었다. 그러자 모네는 이런 식의 다소 협박(?)어린 편지도 썼다. 바지유는 모네를 걱정했다. 모든 일을 미뤄둔 채 그가 머문 여관까지 찾았다. 풀밭과 오마주를 주제로 한 그림 의견을 주고받고, 직후 바로 모델까지 서줬다.

바지유는 그림 속 모자를 쓴 채 우산을 들고 있다.

앉아있는 검은 옷의 사내는 사실주의 화가 귀스타브 쿠르베(Gustave Courbet·1819~1877)였다고 한다. 그리고 얼마 후 그 ‘구리 원반’ 사건이 발생했고, 모네는 바지유에게 재차 신세를 져야 했다. <임시 야전 병원> 속 모네의 머쓱한 표정. 다시 한 번 이해가 간다. 그러고 보면, 의학도 바지유였기에 냉찜질의 필요성도 알고 기구까지 설치할 수 있었을 것이다.

또 이런 일도 있었다.

1868년, 바지유와 모네는 파리 살롱에 나란히 그림을 출품했다. 바지유가 낸 건 <가족 모임>이었다. 저택 정원에 모인 가족을 담은 작품이었다. 부모와 동생 부부, 사촌과 그의 반려자 등이 깔끔하게 담긴 작업물이었다(바지유 본인은 맨 왼쪽에 그려졌다). 그림은 차분했다. 온화한 빛, 신선한 공기가 감돌았다. 남색 점이 찍힌 천, 부르주아의 상징인 깔끔한 정장과 푸른빛 드레스 등도 생생하게 자태를 뽐냈다.

같은 때 모네가 제출한 그림은 <정원의 여인들>이었다. 가까운 미래, 아내가 되는 카미유 동시외를 화면 가득 그린 작품이었다. 이 또한 분명 화사하고 싱그럽지만, 특유의 묵직한 붓놀림이 호불호를 부를 듯도 했다.

결과는?

바지유는 통과, 모네는 탈락. 발표 내용을 접한 바지유는 또 한 번 모네와 만났다. 그는 고개 숙인 모네 앞에서 어쩔 줄 몰라했다. 본인의 기쁨은 밀어둔 채 종일 그를 위로했다. “내가 어떻게 인정을 받았는지 알 수 없지만, 아마 실수였을 것”이라고 하며. 바지유는 모네의 <정원의 여인들>을 직접 사기까지 했다. 금액은 2500프랑. 이를 쪼개 매달 50프랑씩 주는 조건이었던 것으로 알려져 있다. 그가 언제든 안정감을 느낄 수 있도록 일종의 연금을 주는 식이었다. 이런 바지유가 없었다면…. 다른 몇몇 화가도 그렇지만, 특히나 모네의 여정은 훨씬 더 험난했을지도 모를 일이다.

어린 별들의 세계, 그 또한 발광체였지만

굳이 빗대자면, 바지유는 주연보단 조연에 어울리는 능력을 가졌는가.

앞서 살롱 통과 사례에서 볼 수 있듯, 당연히 그렇지 않았다. 바지유에게도 무한한 잠재력이 있었다. 마네와 모네 못지 않은 실험성, 이를 구현할 수 있는 뛰어난 감각까지 갖춘 예술가였다. “실수가 아닐세. 자네는 우리 중에서도 뛰어난 재능을 갖고 있어.” 바지유가 모네를 다독인 그 날, 눈 밝은 화가 카미유 피사로(Camille Pissarro·1830~1903)는 그를 따로 불러 이렇게 말했다는 설도 있다.

보불전쟁의 희생양, 너무도 빨랐던 죽음

푸르름이 차오르는 어느 여름의 순간.

웃통 따위 거리낌없이 던진 사내들이 이 시절을 기억해본다. 등을 댄 채 맑은 공기를 느끼고, 몸을 눕혀 선선한 그늘을 즐기고, 풍덩 빠져든 채 간지러운 물결을 만끽하는 식으로. 눈 앞 장면을 두고 볼 수만은 없어 이제 막 셔츠 단추를 푸는 이가 있는가 하면, 서로 몸을 맞댄 채 레슬링하듯 장난을 치는 짝도 있다.

이곳은 몽펠리에 인근의 강둑이다. 그날 하늘은 깊었다. 나무는 높고, 초록빛 잎은 무성했다.

바지유는 화실에서 인물부터 그렸다. 그 다음, 밖으로 나가 찬란한 풍경을 옮겨담았다. 바지유는 이번 그림에서 고전 양식과 동시대 화풍의 조화를 꾀하고자 했다. 가령 나무에 등을 기댄 사내는 이탈리아 화가 야코포 바사노(Jacopo Bassano·1510?~1592)의 <성 세바스찬의 순교>를 떠올리게 한다. 서로 몸을 붙은 두 남성은 쿠르베의 <레슬러들>에 영감을 받았을 가능성이 있다. 전통적인 원근법과 포개지는 삼각형 구도로 안정감을 주는 한편, 일상 속 살굿빛 남성 몸체를 그렸다는 점에서 파격성도 품는다.

바지유의 이처럼 시야는 넓었다. 회화 기법만을 놓고도 폭넓은 이해력을 갖추고 있었다. 이를 자기 방식대로 버무리려고 했다는 점에서 결기를, 그렇게 해 결국 ‘인상적인’ 결과물을 낸 부분에선 잠재력과 폭발력을 함께 엿볼 수 있다. <여름 풍경>. 이것은 바지유가 스물여덟 살에 내놓은 그의 대표작이었다. 훗날 이 작품은 인상주의 형성기에 중요한 역할을 한 것으로 평가 받는다.

바지유는 당시로는 흔치 않던 남자 누드화 를 여러 점 그린 것으로도 잘 알려져 있다.

바지유는 특히나 자연광 아래 남성의 신체를 가감 없이 그리는 데 관심을 쏟았다. 그렇게 빛과 인체 사이 조화를 탐구하는 한편, 현실 속 남성 육체 또한 충분히 예술이 될 수 있다는 점을 증명했다. 이 또한 그의 타고난 표현력과 남다른 도전 정신을 볼 수 있는 지점이다. 그에게는 ‘근대적’ 남성 누드화의 선구자 중 한 명이라는 수식이 따라붙기도 한다.

그런 바지유의 내일을 더 화사할 게 분명했다.

모네와 르누아르, 시슬레 등 또래 동료가 그랬듯, 그가 빚어낼 그림 또한 더욱 다채로워질 터였다. 어쩌면 그는 마네와 피사로에 이어 젊은 화가들의 차기 구심점에 오를지도 모를 일이었다. 하지만….

바지유 는 죽었다.

1870년, 11월에. 이때 나이는 고작 스물아홉 살이었다. 걸작 <여름 풍경>을 완성한 후 고작 1년 만이었다. 그를 하늘로 떠민 건 전쟁이었다. 애국심에 따른 선택이었을까. 바지유는 보불(프로이센·프랑스) 전쟁이 발발한 그해 8월 입대 길에 올랐다. 바지유는 그때부터 붓 대신 무기를 들었다. 그가 간 곳은 보네라롤랑드(Beaune-la-Rolande)였다. 전장 분위기는 좋지 않았다. 어쨌건 교전은 이뤄져야 했고, 이에 따른 인명 피해 또한 피할 수 없었다. 들리는 설에 따르면 바지유는 부상 당한 지휘관 대신 대대열에서 앞장 섰다. 그렇게 진격하던 중, 어쩔 도리 없이 숨졌다고 한다. 아깝고도 안타까운 사망이었다.

1874년, 바지유가 죽고 4년이 흐른 시점.

드가, 피사로, 모네와 르누아르, 시슬레 등이 모여 전시회를 열었다. 인상주의가 탄생하는 때였다. 미술사의 새로운 장이 비로소 펼쳐진 순간이었다. 이들은 이후에도 긴 시간 고군분투를 겪지만, 결과적으로 대부분은 살아서 영광을 누릴 수 있었다. 이 모든 시절에 바지유가 있었으면 어땠을까. 존재만으로 품격은 올라가고, 예술세계는 더욱 풍성해졌을 것이다. 더 많은 사람, 더 다양한 그림이 빽빽하게 걸린 <바지유의 스튜디오>를 몇 점은 더 볼 수 있었을 테리라. 너무 아까운 별은 너무 아쉽게 내려가버렸다. 그는 떠났지만, 그가 남긴 온기는 오랜 시간 화가들의 마음 속에 남았다.

