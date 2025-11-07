[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국해양과학기술원(KIOST)은 7일 해양클러스터 소속 17개 기관과 함께 국립해양박물관에서 ‘제2회 해양클러스터 Festival’를 개최했다고 밝혔다.

행사 첫날인 7일에는 국립해양박물관 2층 전시장에서 해양클러스터 협의회 소속 17개 기관의 주요 연구 및 사업성과를 한눈에 볼 수 있는 ‘성과전시회’ 개회식이 열렸다. 이날 행사에는 KIOST 이희승 원장을 비롯해 국립한국해양대학교 류동근 총장, 영도구 김기재 구청장, 국립해양조사원 정규삼 원장 등 참여 기관의 기관장과 주요 내빈이 참석했다.

이번 성과전시회는 각 기관이 현장에서 쌓아온 연구와 기술, 교육과 정책의 결실을 시민에게 직접 선보이는 한편, 지속가능한 해양의 미래를 향한 공동의 의지와 협력의 여정을 보여주는 상징적인 행사이다. 특히 친환경 허니콤보드 소재로 ‘해양클러스터 빌리지’ 형태의 전시패널을 제작하여 환경 보전과 탄소중립 실현에 기여하는 ‘작은 실천의 상징’으로 주목받고 있다.

8일에는 KIOST, 국립한국해양대학교, 국립수산물품질관리원, 국립해양조사원, 부산해양경찰서, 한국해양수산연수원, 해양환경교육원, 해양환경조사연구원 등 8개 기관이 참여하는 ‘해양클러스터 오픈데이’가 진행된다. 또한 이날 오후 3시부터는 국립해양박물관 대강당에서 마술사 고용진이 출연하는 ‘과학 마술 콘서트’가 열려 과학과 예술이 어우러진 색다른 즐길 거리를 선보인다.

행사 마지막 날인 9일에는 국립해양박물관 대강당에서 대한민국 대표 역사 커뮤니케이터 최태성 강사의 특별강연과 사인회가 열린다. 아울러 국립해양박물관 로비에서는 퓨전국악 밴드 공연과 다양한 체험 이벤트가 함께 진행되어, 가족 단위 방문객에게 풍성한 즐길 거리를 제공할 예정이다.

이희승 KIOST 원장은 “이번 행사는 각 기관이 현장에서 쌓아온 성과를 시민과 공유하는 의미 있는 자리”라며, “앞으로도 ‘동삼혁신지구 해양클러스터 기관’이 앞장서서 지역사회와 함께 소통할 수 있는 다양한 프로그램을 마련하도록 노력하겠다”고 밝혔다.