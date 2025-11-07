노조 11일 지부장 총회 열어 파업 논의

[헤럴드경제=고은결 기자] 서울 마을버스에서 시내버스로 전환한 3개 회사 노동조합이 파업안에 찬성하며 수능 하루 전날인 오는 12일 서울 시내버스 파업 현실화 가능성이 떠오르고 있다.

7일 전국자동차노동조합연맹 서울시버스노동조합에 따르면 시내버스 전환 업체 3개 회사인 보광운수(참여자 대비 찬성률 97.80%), 원버스(82.92%), 정평운수(93.39%) 노조 모두 투표 결과 파업에 찬성했다.

이들은 사측과 임금 단체협상을 진행하다 합의에 이르지 못해 서울지방노동위원회에 조정을 신청했다.

전환 업체 3사의 지방노동위원회 조정 기간은 오는 11일 밤 12시까지다. 이때까지도 노사 협상이 타결되지 않으면 수능 하루 전인 12일 새벽 첫차부터 파업이 법적으로 가능하다.

이들을 제외한 서울 시내버스 61개사는 지난 5월 이미 지방노동위원회 조정을 시도했지만 결렬돼 파업이 법적으로 가능하다.

노조는 조정이 결렬될 가능성에 대비해 오는 11일 지부장 총회를 열어 파업 여부와 파업 방식을 논의할 계획이다.

서울 시내버스 노사는 이날 오후 중앙노사교섭회의를 했으나 입장차를 좁히지 못했다.

노조는 교섭을 마친 이후 입장문에서 “임금 삭감 시도를 중단하고, 법원과 노동부의 판결에 따른 체불임금과 지연이자를 조속히 청산하라”고 촉구했다. 또한 노조가 파업을 한다면 서울시와 사업조합에게 책임이 있다고 비판했다.

현재 사측인 서울시버스운송사업조합과 서울시는 통상임금 범위가 넓어져 인건비가 급증한 점을 고려해 임금체계를 우선 개편해야 한다는 입장이다. 반면 노조는 사측과 시의 입장은 사실상 임금 삭감이라며 통상임금은 교섭 대상이 아니라고 주장하고 있다.

한편, 사측인 서울시버스운송사업조합은 이날 호소문에서 “노조의 파업은 미래세대를 책임질 수험생들을 혼란에 빠뜨리는 기성세대의 무책임하고 이기적인 행동”이라고 비판했다. 또한 서울시와 긴밀한 협조를 통해 비상수송대책을 마련하고 있다며 파업 시 정상 운행에 나서는 파업 미참가 운행사원들의 신변을 보호하는 데 최선을 다할 방침이라고 전했다.