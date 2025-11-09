‘신한 K-성장! K-금융! 프로젝트’ 추진 최대 98조 생산적 금융 단계적 투입 민생경제 등 포용금융에도 최대 17조

[헤럴드경제=김벼리 기자] 신한금융그룹이 오는 2030년까지 5년간 총 110조원 규모의 생산·포용적 금융을 공급하기로 했다. 자금중개와 위험분담, 성장지원 등 금융의 본질적 기능을 강화해 산업 전반의 혁신과 균형 있는 성장을 뒷받침한다는 계획이다.

신한금융은 이러한 내용을 담은 ‘신한 K-성장! K-금융! 프로젝트’를 본격 추진한다고 9일 밝혔다.

우선 신한금융은 국가 핵심 산업의 혁신 역량을 높이기 위해 2030년까지 93조~98조원 규모의 생산적 금융을 단계적으로 공급한다. 특히 향후 5년간의 경제 상황과 산업구조 변화 등을 고려해 그룹의 자체적인 금융지원 규모를 탄력적으로 운용할 계획이다.

구체적으로 국민성장펀드에 10조원을 투입한다. 신한은행을 중심으로 주요 그룹사가 인공지능(AI)·반도체 등 첨단전략산업을 비롯해 기후·에너지·인프라·콘텐츠·식품 등 산업을 집중적으로 지원한다.

이와 별개로 그룹 자체적으로 10조~15조원의 투자자금을 조성해 정부의 초혁신경제 15대 프로젝트 영역을 포함한 추가 투자를 병행한다. 이를 통해 국민성장펀드를 뒷받침하고 코스닥 상장, 프리IPO(상장 전 지분투자) 단계 등 성장 잠재력이 높은 기업에도 자금을 공급할 계획이다.

은행을 중심으로 하는 ‘초혁신경제 성장지원 추진단’을 통해서는 부동산을 제외한 일반 중소·중견기업에 72조~75조원 규모의 그룹 자체 대출을 공급한다. 이를 통해 산업 자금의 균형적 순환을 촉진할 예정이다.

신한금융은 이미 반도체·에너지·지역 인프라 등 국가 전략산업의 핵심 기반과 신산업 분야에 대해 10조원 규모의 파이낸싱을 시작했다. 반도체 산업 클러스터의 교통·용수 인프라 등 기반시설에 대한 총 5조원 규모의 금융주선이 대표적이다. 지역 균형발전을 위한 총 5조원 규모의 CTX(대전·세종·충북 광역철도) 사업도 진행하고 있다.

아울러 신한금융은 민생경제 회복 지원과 금융 취약계층의 신용회복 및 재기지원 활성화를 위해 12조~17조원 규모의 포용적 금융을 병행한다.

소상공인·자영업자를 위한 중금리 대출 규모를 확대하고 개인사업자 대상 신용대출 갈아타기 서비스 도입 추진으로 이자 부담을 줄인다. 새도약기금 출연과 새출발기금 대상 확대 등을 통해 채무조정과 신용회복 등 실질적인 재기를 지원한다.

특히 신한금융의 대표 상생금융 프로그램인 ‘브링업&밸류업(저축은행 신용대출의 은행 대환)’, ‘헬프업&밸류업(고금리 서민대출의 금리 인하·감면)’ 등을 지속 확대해 신용 취약계층의 금융비용을 절감하고 사회적 가치를 향상해 지속가능한 금융 생태계를 구축할 계획이다.

신한금융은 앞서 지난 9월 생산적 금융 추진을 위한 그룹 통합 관리조직인 ‘생산적 금융 PMO(프로젝트 매니지먼트 오피스)’를 신설했다. 이를 통해 은행·카드·증권·라이프·캐피탈·자산운용·저축은행 등 주요 자회사가 참여하는 통합 관리 체계를 구축했다. 생산적 금융 PMO는 생산적 금융의 모든 과정을 체계적으로 점검할 예정이다.

신한금융은 정교한 리스크 관리를 바탕으로 자산 건전성과 성장 간 균형을 유지함으로써 생산적 금융의 지속 가능성을 확보할 방침이다.

신한금융은 이 같은 계획을 이달 초 이사회에서도 보고·논의했다. 이달 말까지 생산적 금융 전략과 목표를 반영한 내년도 자회사별 경영계획을 확정하고, 12월에는 이를 그룹 최종 경영계획으로 통합해 이사회 안건으로 상정할 예정이다.

신한금융 관계자는 “프로젝트는 부동산 중심의 금융구조를 혁신하고 금융의 본질을 강화해 산업 전환과 지속 가능한 성장을 이끌겠다는 의지를 담고 있다”며 “그룹의 역량을 결집해 실물경제 지원을 확대하고 초혁신경제 프로젝트의 추진력을 높이기 위한 금융 선도 모델을 구축해 나갈 것”이라고 말했다.