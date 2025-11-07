최근 주택가격지수가 전월 대비 10포인트 급등하며 4년 만에 최고치를 경신했다. 이와 더불어 분양가 상승세 또한 지속되면서, 내 집 마련을 희망하는 수요자들의 부담은 가중되고 기회는 더욱 좁아질 것이라는 전망이 제기된다. 이에 10일(월)부터 정당계약에 돌입하는 ‘두산위브더제니스 구미’에는 당첨자들의 계약 행렬이 집중될 전망이다.

지난달 28일 한국은행이 발표한 ‘2025년 10월 소비자동향조사 결과’에 따르면 10월 주택가격전망 소비자동향지수(CSI)는 전월 대비 10포인트 상승한 122를 기록했다. 이는 2021년 10월(125) 이후 4년 만에 최고 수준이다. 오름폭은 지난 2022년 4월(+10포인트) 이후 3년 6개월 만에 최대치를 기록했다.

주택가격전망지수는 현재와 비교한 1년 후 전망을 뜻한다. 이 지수가 100을 웃돌면 집값 상승을 예상하는 소비자 비중이 하락을 예상하는 소비자보다 더 많다는 의미다.

이에 더해 분양가 상승세도 여전하다. 한국부동산원의 ‘지역별 규모별 ㎡당 평균 분양가격’ 자료에 따르면 올해 9월 ㎡당 평균 분양가격은 590만6,000원으로 조사됐다. 이는 지난해 동월 대비 3.8%, 5년 새 38.9%나 상승한 셈이다.

부동산 업계 관계자는 “최근 주택가격지수 급등과 분양가 상승세 지속으로 실수요자들의 내 집 마련 부담이 가중되고 기회가 점점 좁아지고 있다”라며 “업계에서는 각종 지표를 통해 이러한 추세가 당분간 이어질 것으로 예상하고 있으며, 시기를 놓칠 경우 더욱 높아진 가격으로 내 집을 마련해야 할 수도 있어 지금이 주택 구매를 신중히 고려할 적기”라고 전했다.

이러한 가운데, 두산건설이 경상북도 구미시 광평동 일원에서 조성하는 ‘두산위브더제니스 구미’가 10일(월)부터 12일(수)까지 3일간 정당계약을 진행한다고 전해 눈길을 끈다. 구미 첫 하이엔드 아파트로 공급된 이곳은 다양한 강점을 내세워 높은 청약 경쟁률을 기록했던 만큼, 단기간 내 완판이 기대되고 있는 상황이다.

‘두산위브더제니스 구미’는 앞서 진행된 청약에서 261가구(특별공급 제외) 모집에 2,592건이 접수돼 평균 9.93대 1의 높은 경쟁률을 기록하며 뜨거운 관심을 입증한 바 있다.

이러한 청약 흥행은 구미의 첫 하이엔드 아파트로서 최고급 주거 가치를 선사하고, 동시에 합리적인 분양가를 책정했다는 점이 주효했던 것으로 분석된다.

10일(월)부터 정당계약을 진행하는 ‘두산위브더제니스 구미’는 특별한 계약조건을 제공해 눈길을 끈다. 중도금 무이자, 1차 계약금 1,000만원, 계약금 5% 정액제 등 다양한 혜택을 제공해 계약자들의 자금 마련 부담을 덜어줄 예정이다. 또 전매제한, 재당첨제한, 거주의무기간이 적용되지 않아 실수요 및 투자수요까지 집중되고 있는 상황이다.

‘두산위브더제니스 구미’는 구미 첫 하이엔드 아파트로 공급되는 만큼 차별화된 외관 디자인, 입주민의 자부심을 높이는 고급 자재와 섬세한 인테리어를 선보인다. 일부 동에 커튼월룩 디자인 적용으로 차별화된 프리미엄을 선보일 예정이며 강렬한 랜드마크형 옥탑 구조물과 ‘위브더제니스’만의 시그니처 패턴이 건물 외벽과 문주에 정교하게 배치되어, 고급스러움과 랜드마크 단지로서의 위엄을 동시에 과시할 예정이다.

또한 제니스 커뮤니티에는 레스토랑, 영화감상실, 게스트하우스, 사우나, 맘스테이션, 피트니스, 골프연습장, 멀티스포츠룸, 작은도서관 등 구미에서는 보기 힘들었던 다채로운 커뮤니티 시설을 통해 입주민들이 단지 내에서 여가와 소셜 활동을 즐길 수 있도록 돕는다. 특히 지하 2층에는 건식세차장이 조성돼 입주민들의 편의성이 더욱 높아질 전망이다.

또 이곳은 주거여건이 우수한 입지를 갖춰 눈길을 끈다. 단지 앞에는 구미시민운동장, 보조경기장, 구미시복합스포츠센터 등 다양한 스포츠 시설이 위치해 입주민들에게 건강한 라이프스타일을 선사할 예정이다. 또한 중앙근린공원 등 쾌적한 자연환경도 갖추고 있어 입주민들의 주거여건이 한층 쾌적해질 전망이다.

더불어 송정동 핵심 상권과 롯데마트, 이마트, 홈플러스 등 대형마트 3개소와 은행·카페 등 근린 편의시설이 밀집해 쇼핑과 금융, 여가를 근거리에서 해결할 수 있다. 또 구미시청 등 관공서와 차병원, 문화예술회관 등 의료·문화시설 접근성도 양호해 행정·문화 수요가 많은 실거주층의 체감 편의가 높을 전망이다.

이에 더해 송정초·송정여중이 단지 바로 옆에 위치하고 광평중·금오고 등 인근 학교들과도 가까워 학세권 입지를 갖췄다. 구미시립중앙도서관 및 학원가 이용도 편리해 학령기 자녀를 둔 학부모들의 선호도가 높을 것으로 예상된다.

한편 ‘두산위브더제니스 구미’는 지하 3층~지상 최고 39층, 9개 동, 총 1,372가구 규모로 조성된다. 정당계약은 예약제로 진행되며, 견본주택은 경상북도 구미시 신평동 일원에 마련돼 있다.