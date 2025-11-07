11월 7일~16일 진행

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 프로야구 LG트윈스의 2025년 한국시리즈 통합 우승을 기념해 최대 25% 할인 행사를 연다. 이번 행사는 11월 7일부터 16일까지 전국 LG전자 베스트샵과 온라인브랜드샵에서 동시에 진행된다.

LG전자 베스트샵에서는 TV, 냉장고, 세탁기, 스타일러, 식기세척기, 에어컨 등 11개 품목 25개 모델을 대상으로 최대 25%의 할인 혜택을 제공한다.

온라인브랜드샵에서는 매일 오전 10시, 14개 품목 20개 모델 중 2개 모델을 선정해 각각 400대 한정 특가로 판매한다.

또한 할인 쿠폰팩 뽑기 이벤트를 통해 최대 25만원(300만원이상 구매 시 적용) 할인 쿠폰을 증정하며, 추첨을 통해 다양한 혜택을 제공한다.

LG트윈스의 우승을 축하하는 SNS 인증 이벤트도 마련됐다. LG전자 멤버십 앱에서 우승 엠블럼 이미지를 내려받아 축하 메시지와 해시태그를 포함해 SNS에 게시한 뒤 이벤트 페이지에 응모하면 된다. 추첨을 통해 총 1004명에게 커피, 편의점 모바일 쿠폰 등 경품이 제공된다.

‘코리아세일페스타’ 기념 프로모션도 진행 중이다. 멤버십 앱이나 베스트샵 홈페이지를 통해 최대 116만원 상당의 쿠폰팩을 발급받아 LG전자 베스트샵에서 17개 품목을 할인 구매하거나 멤버십 포인트로 적립할 수 있다. 온라인몰 회원에게는 최대 50만원 상당의 할인 쿠폰을, 첫 구독 계약 고객에게는 10만 포인트를 제공한다.

김종용 LG전자 한국B2C그룹장은 “LG트윈스의 우승은 팬과 고객이 함께 만들어낸 결과”라며 “LG전자는 고객과 함께한 승리의 기쁨을 다양한 행사로 나누겠다”고 말했다.