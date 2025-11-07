PL코스메틱∙에스테르 등 중소 제조사 신규 발굴

[헤럴드경제=신현주 기자] 쿠팡의 PB(자체 브랜드) 자회사 CPLB의 ‘탐사’가 새로운 헤어케어 라인을 선보인다고 7일 밝혔다.

CPLB는 헤어용 PB상품 3개 라인, 총 8종을 새롭게 출시했다. 탐사 프로틴 RX 데미지 케어(샴푸·컨디셔너·노워시트리트먼트), 탐사 스칼프 RX 티트리오일(샴푸·컨디셔너·헤어토닉), 탐사 루트 코어 RX 탈모 증상완화 볼륨(샴푸·트리트먼트) 등이다.

‘프로틴 RX 데미지 케어’ 샴푸·트리트먼트는 7종의 식물성 단백질과 20종의 아미노산을 함유했다. 노워시 트리트먼트는 헹굼이 필요 없는 스프레이 타입이다. 가격은 100㎖당 500원대 수준이다.

‘스칼프 RX 티트리오일’ 라인은 두피 열 진정에 도움을 줄 수 있다고 알려진 티트리 에센셜 오일을 함유했다. ‘루트 코어 RX 탈모 증상 완화 볼륨’ 라인에는 식약처가 고시한 탈모 증상 완화 기능성 원료(징크 피리치온)를 담았다.

CPLB는 신제품 개발을 위해 2개 중소 제조사와 협업했다. ‘PL코스메틱’과 ‘에스테르’다. CPLB 관계자는 “앞으로도 다양한 제품군에서 중소 제조사와 협력을 확대할 것”이라고 말했다.