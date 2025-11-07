상품 다양화·건전성 관리 단계 ‘업’ 연금 활성화·소비자 친화 강화 필요 “소비자 효용 제고 더욱 고민해야”

[헤럴드경제=박성준 기자] 올해로 새 국제회계기준(IFRS17) 도입 3년차를 맞은 보험업계는 재무 건전성과 정보 투명성 측면에서 뚜렷한 성과를 거뒀다는 평가를 받고 있다.

보험사의 자산과 부채가 ‘시가’로 평가되면서 재무제표의 신뢰도가 높아졌고, 기업 간 비교 가능성도 강화됐다. 다만 이러한 변화가 소비자에게 실질적인 혜택으로 이어지기 위해선 ‘이해 가능한 보험’, ‘소비자 친화적 정보공개’로의 전환이 필요하다는 지적이 나온다.

보장성 ‘르네상스’…재무 투명성도 향상

7일 보험업계에 따르면 2023년 1월 도입된 IFRS17은 보험상품 구조를 근본적으로 바꿔놓았다. 보험계약마진(CSM)이 부채로 잡히면서 보험사들은 단기간 수익을 확보할 수 있는 보장성 상품에 집중했고, 그 결과 건강보험 중심의 상품 경쟁이 본격화됐다.

한 손보사 관계자는 “과거엔 특정 질병만 보장하던 상품이 주류였다면, 지금은 상해·간병·만성질환까지 세분화된 보장구조로 확장됐다”며 “보험사가 모두 ‘건강보험 전문회사’로 변할 정도로 상품 다양화가 빠르게 진행됐다”고 말했다.

이러한 변화는 소비자의 선택권 확대를 가져왔다. 질병과 상해를 통합적으로 보장하는 ‘멀티 커버형’ 상품이 늘었고, 가격 경쟁이 치열해지면서 일부 담보 보험료는 이전보다 10~15% 낮아졌다.

투명한 회계기준 도입으로 보험사의 재무 건전성 관리 문화도 한 단계 업그레이드됐다. 과거 업계 내 ‘점수 차’가 크지 않았다면, IFRS17 도입 이후엔 건전한 회사와 그렇지 않은 회사의 재무 격차가 수십 배로 벌어졌다.

또 다른 손보업계 관계자는 “실적이 나쁘지 않다는 것을 보여주기 위해 보험사들이 다양한 노력을 기울이면서 시장이 시끄러워질 때도 있지만, 이는 역설적으로 보험사의 건전성 관리가 강화됐다는 방증”이라며 “상장사의 경우 증가한 이익으로 배당을 늘려 투자자에게 혜택을 돌리기도 했다”고 전했다.

장기 상품 균형·포트폴리오 다변화 필요

IFRS17 도입이 긍정적인 측면만 있는 것은 아니다. 건강보험 시장이 커진 반면, 장기·연금보험은 외면받고 있다. CSM이 미래 이익을 현재가치로 평가하는 구조다 보니, 보험사들이 단기 수익에 유리한 보장성 상품에 집중하는 경향이 강해졌다.

한 생보사 관계자는 “종신·연금 같은 장기상품은 초기 비용이 크고 수익이 천천히 반영되기 때문에, IFRS17 체계에서는 상대적으로 불리하다”며 “결국 고령화 대응의 핵심인 연금보험이 위축되는 역효과가 나타났다”고 설명했다.

업계에서는 이를 ‘건전성 기준의 부작용’으로 본다. 장기적 안정성보다 단기적 이익이 부각되면, 결국 보험의 본질인 ‘평생 보장’ 가치가 훼손된다는 것이다.

최근 보험사들의 상품 전략이 유사해지는 현상도 나타나고 있다. 과거 손해보험 중심이었던 건강보험 시장에 생명보험사까지 잇따라 진입하면서 포트폴리오가 획일화되는 양상이다. 건강보험 판매 경쟁이 과열되면 수익성이 악화되고, 장기적으로는 건전성에도 부담이 될 수 있다.

또한 IFRS17 도입으로 부채 평가가 시가 기반으로 전환되면서 실적 변동성이 커진 만큼, 신뢰성 확보를 위한 제도적·인적 기반 강화가 절실하다는 지적도 나온다. 금리 하락 등 외부 환경 변화에 따라 손익과 건전성 지표가 민감하게 흔들리는 가운데 자본 확충 부담이 커진 점도 업계 전반의 공통 과제다.

특히 보험계리 분야의 전문 인력과 연구 기반이 충분히 뒷받침되지 못하고 있다는 점은 중장기적 리스크로 지목된다.

업계 한 관계자는 “깊이 있는 계리 연구를 수행할 전문 인력과 학문적 기반이 부족해 이론적 신뢰성을 높이기 어렵다”며 “산학 협력과 전문 인력 양성을 통해 회계 신뢰를 제도적으로 뒷받침할 필요가 있다”고 했다.

정책·업계 차원 소비자 가치 제고 나서야

금융당국은 주요 계리 가정, CSM 산출 방식 등 주요 변수에 대한 가이드라인을 종합적으로 정비하고 있다. 이런 지침이 당국과 업계 전문가, 소비자 등이 함께 만들고 합의한 기준으로 산출할 수 있다면 외부 신뢰성을 확보할 수 있다고 업계는 입을 모은다.

국내는 물론 국제적으로도 사후 이행 검토(PIR) 논의가 본격화되면서 단기 실적주의 해소, 회계 모형 현실화 방안 등이 개정 작업의 핵심으로 떠오르고 있다. 보험사 차원에서도 전환이 필요하다는 목소리가 높다.

IFRS17에 정통한 한 관계자는 “생존 게임에서 살아남으려면 해외 진출을 하지 않는 이상 다양한 자산 투자를 통해 투자수익 확보를 고민해야 할 시점”이라고 말했다. CSM만 쫓을 땐 투자수익과 건전성 관리를 동시에 챙기기 어려운 상황이라는 것이다.

업계에서는 스테이블코인 같은 새로운 투자처에도 관심을 가져야 하고 고령화 사회 전반에 서비스를 제공하는 업으로 진화해야 한다는 의견도 힘을 받는다.

특히 소비자 친화적인 정보 공개 방식 개발이 필요하다는 목소리가 크다. 보험수익, CSM 변화 같은 전문적 지표를 월보험료 대비 보장가치, 해지환급 예측 범위, 청구 지급 속도 같은 소비자 친화 지표로 변환하는 작업이 필요하다는 의견이다.

이와 함께 계약이전, 공동재보험 활성화 등 자본관리 실무 대안과 함께 소비자 가치 제고를 위한 제도 보완 요구도 나온다.