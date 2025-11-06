[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 마포구청장은 11월 6일 오후 마포청년창업취업지원센터 나루 중앙홀에서 열린 서북권 대학 청년창업포럼 현장을 찾아 청년들을 응원했다.

이번 행사는 캠퍼스타운 사업과 연계하여 홍익대, 서강대, 연세대, 이화여대, 명지전문대학 등 서북권 5개 대학이 공동으로 주최, ‘나의 한계를 넘어서: AI 에이전트와 함께하는 무한 창업’이라는 주제로 진행됐다.

이날 현장에는 창업에 관심이 있는 청년들과 예비 창업자 등이 참석해 전문가의 특강을 들으며 창업 역량을 한층 강화하는 시간을 보냈다.

이어 토크콘서트와 네트워킹에 참여해 다양한 창업아이디어와 경험을 나누며 서로의 비전을 공유했다.

박강수 마포구청장은 “힘든 창업 현실에도 불구하고, 새로운 길에 도전하고 나아가는 청년 여러분을 보니 우리 사회의 미래가 밝다는 확신이 든다”며 “청년 여러분의 도전정신과 뜨거운 열정을 응원한다”고 말했다.

마포구는 마포비즈니스센터를 비롯해 마포청년창업취업지원센터 나루 등을 통해 창업가 육성에 실질적인 지원과 관심을 아끼지 않고 있다.