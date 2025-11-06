[헤럴드경제=채상우 기자] 클럽에서 다툼이 있던 상대를 쫓아 흉기를 휘두른 카자흐스탄 국적의 20대 남성이 도주 나흘 만에 잡혔다.

6일 경기 평택경찰서는 살인미수 혐의로 A씨를 긴급체포해 조사 중이라고 밝혔다. 또 러시아 국적의 20대 남성 B씨를 구속하는 등 특수폭행 혐의를 받는 4명을 입건해 조사하고 있다.

불법 체류자인 A씨는 지난 1일 오전 4시 30분께 평택시 포승읍 도로변 공터에서 우크라이나 국적의 20대 C씨에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의를 받고 있다.

앞서 A씨를 포함한 일행 10명은 한 외국인 전용 클럽에서 5명으로 이뤄진 C씨 일행과 시비가 붙었는데, C씨 일행이 자리를 옮기자 A씨 등이 차를 타고 쫓아가 범행했던 것으로 파악됐다.

크게 다친 A씨는 현재 병원 중환자실에서 치료받고 있는 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨와 함께 흉기를 들고 C씨 등을 위협한 B씨를 범행 당일 체포해 구속했으며, 당시 현장에서 함께 C씨 등을 위협하거나 A씨의 범행을 도운 다른 3명도 차례로 검거했다.

이어 전날 오후 4시 45분께 서울 구로구의 한 숙박업소 인근에 있던 A씨를 긴급체포했다.

경찰 관계자는 “A씨를 검거할 당시 함께 있던 러시아 국적의 30대 여성 또한 범인도피 혐의로 입건했다”며 “특수폭행 등의 혐의를 받는 나머지 5명 또한 검거할 방침”이라고 말했다.