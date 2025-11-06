“中, 전기 공짜·규제도 느슨…美中 AI 격차, 인프라서 벌어져” “美, 냉소주의에 갇혀…中은 현실적 지원으로 AI 주도권 확보”

[헤럴드경제=정목희 기자] 이제 국제질서를 움직이는 힘은 군사력이나 영토가 아니라 인공지능(AI)과 반도체 같은 첨단 기술에 있다. ‘미국을 다시 위대하게(MAGA·Make America Great Again)’를 내세운 미국과, AI 연구소 ‘딥시크(DeepSeek)’로 세계를 놀라게 한 중국의 기술 경쟁은 패권의 주도권을 놓고 맞붙고 있다.

이 가운데 미국 AI 대장인 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 “중국이 결국 AI 경쟁에서 미국을 앞서게 될 것”이라고 말했다. 그는 그 이유로 “중국의 저렴한 에너지 비용과 느슨한 규제 환경” 을 꼽았다.

황 CEO는 5일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT) 인터뷰에서 “중국은 규제를 완화하고 데이터센터 에너지 비용을 낮추고 있다”며 “냉소주의(cynicism)에 빠진 서방은 스스로 발전의 발목을 잡고 있다”고 지적했다.

FT는 이를 두고 “세계 시가총액 1위 기업 CEO의 가장 강력한 발언 중 하나로, 미·중 AI 패권 경쟁의 향방에 대한 경고”라고 평가했다.

이 발언은 지난달 30일 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간의 회담 이후, 미국 정부가 여전히 엔비디아의 첨단 AI 반도체 대중(對中) 수출을 금지한 상황에서 나왔다.

황 CEO는 FT 주최 ‘퓨처 오브 AI 서밋(Future of AI Summit)’에서도 “이제는 낙관주의가 필요하다”며 “미국과 영국을 포함한 서방은 냉소주의 때문에 스스로를 가두고 있다”고 강조했다.

그는 또 “미국 내 각 주(州)가 50가지 서로 다른 AI 규제를 만들고 있는 반면, 중국은 에너지 보조금으로 자국 AI 기업의 부담을 줄이고 있다”며 “중국에서는 전력이 사실상 공짜다”고 말했다.

실제 FT 는 중국 정부가 바이트댄스·알리바바·텐센트 등 자국 빅테크 기업이 운영하는 대규모 데이터센터에 대한 전력 보조금을 확대했다고 보도했다.

지방정부들은 화웨이·캠브리콘(Cambricon) 등 국산 반도체 사용 시 낮은 에너지 효율로 비용이 증가한다는 기업들의 불만을 해소하기 위해 지원책을 강화했다는 것이다.

황 CEO는 “이 같은 에너지 보조와 규제 완화가 중국 AI 산업의 성장 기반이 되고 있다”고 평가했다.

그는 또한 “미국의 최신 AI 모델이 중국보다 기술적으로 앞서 있지 않다”고 재차 경고하며, “미국 정부가 엔비디아 칩의 중국 시장 개방을 허용해야 세계가 여전히 미국 기술에 의존할 수 있을 것”이라고 주장했다.

그러나 트럼프 대통령은 CBS 인터뷰에서 “가장 첨단 칩(블랙웰·Blackwell)은 오직 미국만 사용할 것”이라며 “중국이 엔비디아와 거래할 수는 있지만, 최고급 칩은 절대 안 된다”고 못 박았다.

엔비디아는 지난주 워싱턴DC에서 개발자 회의를 열고 정부 협력 강화를 강조했다.

트럼프 대통령이 “시진핑과 한국에서 블랙웰 칩을 논의할 것”이라고 밝히자 엔비디아 주가는 급등했고, 시가총액은 사상 처음 5조달러(약 7240조원)를 돌파했다.

그러나 이후 트럼프 대통령은 “시진핑과의 회담에서 블랙웰 칩은 논의되지 않았다”고 정정했다.

트럼프는 지난 8월 “성능을 일부 제한한 블랙웰 버전을 중국에 판매하는 방안을 검토할 수 있다”고 언급했지만, 미국 정부는 아직 이를 허용할 구체적인 규제 틀을 마련하지 못했다.

월스트리트저널(WSJ) 은 “블랙웰 칩의 대중 수출 허용은 엔비디아에 수십억 달러 매출을 의미했을 것”이라며, “정상회담에서 이 논의가 빠진 것은 트럼프 진영의 승리이자 젠슨 황의 패배”라고 평가했다.

한편 미국의 대중 AI 기술 견제는 올해 들어 한층 강화되고 있다. 특히 올해 초 중국 AI 연구소 ‘딥시크(DeepSeek)’ 가 정교한 대형 언어모델(LLM)을 공개하면서, 실리콘밸리 내부에서도 “미국 AI 기업의 기술 우위가 무너질 수 있다”는 위기감이 커졌다.

FT 는 “딥시크 모델은 오픈AI, 앤트로픽(Anthropic) 등 미국 빅테크보다 훨씬 적은 자원으로 개발됐지만 놀라운 수준의 완성도를 보여줬다”고 분석했다.