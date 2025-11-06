대통령실 국정감사 정회 직후 與野 의원 ‘배치기’ 정면충돌 宋 “野원내대표 대한 폭력행위” 李 “내가 피해자…宋이 밀어”

[헤럴드경제=김진 기자] 대통령실 등에 대한 국정감사를 진행하는 국회 운영위원회에서 때아닌 ‘배치기’ 논란이 불거졌다. 여야 언쟁으로 감사가 중단된 사이, 송언석 국민의힘 원내대표와 이기헌 더불어민주당 의원의 충돌이 빚어지면서다. 송 원내대표는 “이기헌 의원이 육중한 몸집으로 나오더니 그대로 몸을 부딪쳤다”며 사과를 요구했고, 이 의원은 “저에게 죄가 있다면 배가 나온 죄밖에 없다”고 받아쳤다.

송 원내대표는 이날 오전 국회 운영위 국정감사장 앞에서 긴급 기자회견을 열고 “불행하게도 대통령실에 대한 국회 국정감사가 있는 운영위 회의장에서 폭력행위가 발생했다”며 “소수당이라고 하지만 백주대낮에 야당 원내대표에 대한 폭력행위가 발생한 데 대해 대단히 유감을 표한다”고 말했다.

이날 앞서 운영위 국정감사에서는 채현일 민주당 의원이 “윤석열 대통령의 법률비서관을 역임한 주진우 의원께서 이 자리에 있는 것은 이해충돌 소지가 매우 크다”고 문제를 제기했다. 이에 주 의원은 “제가 김현지 대통령실 제1부속실장 관련된 의혹을 집중적으로 제기하니까 민주당이 이렇게 조직적으로 ‘입틀막’ 하는 것에 대해서 저는 강력히 항의한다”고 반발했고, 여야 설전으로 번지면서 정회가 선포됐다.

송 원내대표와 이 의원의 충돌은 그 직후 벌어졌다. 당시 김병기 위원장에게 회의 운영에 대해 항의하려 나서던 송 원내대표와, 정보위 국정감사에 출석하기 위해 회의장을 나서던 이 의원이 ‘배치기’를 하며 충돌한 것이다.

이와 관련해 송 원내대표는 “본인 사과가 반드시 있어야 한다”며 “(민주당의) 김병기 원내대표는 위원장으로서 진행에 대해 사과하고 재발하지 않겠다는 재발 방지 약속이 있어야 한다”고 했다. 이어 “대통령실 국정감사를 무산시키려는 민주당과 대통령실의 소통이라든지, 사전 논의가 있었던 건 아닌지 의심스럽다”고 했다.

이 의원은 페이스북을 통해 “뜻하지 않은 배치기 논란을 일으켜 민망하고 유감스럽게 생각한다”면서도 “국민의힘은 제가 육중한 몸으로 폭력을 썼다고 억지 주장을 펼치고 있지만, 송 대표의 배치기 피해자는 바로 저”라고 말했다.

이 의원은 “제 앞으로 걸어가던 송언석 대표가 ‘국감 무산시키려고 작전 세우는 거야 뭐야’라고 소리를 지르고 있어, 저도 ‘왜 소리를 질러’라고 소리쳤다”며 “그 순간 송 대표가 뒤를 돌아서 저에게 돌진해, 몸으로 저를 밀쳤다”고 했다.

이어 “오늘은 이재명 정부의 국정운영 전반에 대한 비전을 공유하는 중요한 자리이기 때문에 끝까지 엄중하게 국감에 임하도록 하겠다”며 “마지막으로 국민 여러분, 죄송하다. 살 빼겠다”고 덧붙였다.