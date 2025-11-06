한국 기업 중 유일 비댁스 ‘프라임커스터디 솔루션’ 높은 평가

[헤럴드경제=유동현 기자] 비댁스(BDACS)가 한국 기업 중 유일하게 리플(Ripple)이 선정한 ‘이노베이션 어워드(Innovation Award) 2025’ 수상자에 이름을 올렸다고 5일 밝혔다.

리플 이노베이션 어워드는 전 세계 리플 생태계에서 혁신적인 기술을 선보이고, 실질적인 블록체인 활용 사례를 만들어낸 파트너 기업에게 수여되는 상이다. 4일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 ‘리플 스웰(Ripple Swell) 2025’를 통해 발표됐다.

비댁스는 이번 수상을 통해 안전하고 신뢰할 수 있는 커스터디 기술력, 철저한 보안체계, 디지털 자산 인프라의 확장성을 인정받았다고 평가했다.

특히, 리플이 강조하는 ‘실사용 중심의 혁신(Real-World Utility)’ 영역에서 비댁스가 구현한 ‘프라임 커스터디 솔루션(Prime Custody Solution)’이 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다. 프라임 커스터디 솔루션은 KRW/USD 기반 스테이블코인 간 효율적인 온/오프램프 제공, 스테이킹, 에스크로, 렌딩, 거래지원(OES) 등 기관 고객의 수요를 충족할 수 있는 디지털 자산 토탈 서비스이다.

비댁스와 함께 수상한 기업은 ▷프랑스 Société Générale(Forge) ▷스위스 Rulematch ▷아랍에미리트 Zand Bank ▷영국 Ctrl Alt ▷브라질 Braza Bank 등이다.

류홍열 비댁스 대표는 “이번 수상은 한국을 넘어 글로벌 시장에서도 비댁스의 기술력과 도전정신이 인정받았다는 뜻”이라며 “앞으로도 안전하고 투명한 커스터디 서비스를 통해 블록체인 산업의 글로벌 성장과 신뢰 확산을 이끌어 나가겠다”고 했다.

비댁스는 이번 수상을 계기로 글로벌 커스터디 네트워크 확장과 함께 디지털 자산 관리 및 인프라 고도화를 추진할 계획이다.

리플 스웰은 리플이 2017년부터 매년 개최하는 대표적인 플래그십 연례 컨퍼런스로, 초청 기반으로 운영되며 리플 고객사, 생태계 파트너, 규제당국자, 주요 금융기관 임원 등 전 세계 리더들이 참석하는 자리다. 올해 리플 스웰 2025는 토큰화(Tokenization), 스테이블코인, 디지털 자산 커스터디, 글로벌 결제 혁신, 규제 대응 등 블록체인의 실제 금융 적용과 제도화를 중심 주제로 다뤘다.