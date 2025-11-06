“주력 제품 가격 상승 영향” 3분기 매출 4434억원 스페셜티 사업 확대 계획 4분기 식의약용 셀룰로스 공장 증설 완료

[헤럴드경제=한영대 기자] 롯데정밀화학은 올해 3분기 영업이익 276억원을 기록, 전년 동기 대비 168% 증가했다고 6일 밝혔다. 같은 기간 매출은 5.5% 늘어난 4434억원을 달성했다.

롯데정밀화학은 3분기 실적 개선 배경에 대해 “염소 계열의 에폭시 수지 원료인 ECH의 국제가 상승과 ECH 경쟁사들 원료인 글리세린의 가격 상승이 주요 요인”이라고 설명했다. ECH는 롯데정밀화학 주력 제품이다.

롯데정밀화학은 실적 상승세를 이어가기 위해 고부가 스페셜티 사업 포트폴리오를 확대하고 있다. 특히 셀룰로스 계열 사업 경쟁력 강화에 집중하고 있다. 올해 4분기에는 식의약용 셀룰로스 공장 증설에 790억원 투자를 완료, 식의약 사업 매출 확대의 기반을 마련할 계획이다.

또 페인트, 퍼스널 케어, 오일 시추 산업의 첨가제인 헤셀로스 공장을 1270억원에 양수 완료해 비용 절감 및 운영 효율화를 추진할 계획이다. 정승원 롯데정밀화학 대표는 “3분기에는 염소 계열 ECH의 구조적인 수익성 개선이 돋보였다”며 “4분기에는 고부가 스페셜티 포트폴리오 강화를 위해 식의약용 셀룰로스 공장 준공과 헤셀로스 공장 양수를 차질 없이 완료할 계획”이라고 말했다.

한편, 롯데정밀화학은 25~27일까지 중국 상하이에서 개최되는 아시아 최대 코팅 산업 전시회인 차이나코드(Chinacoat) 2025에 참가해 헤셀로스 제품을 홍보할 예정이다.