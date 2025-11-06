- ㈜트렌토 시스템즈와 기술이전 협약 체결

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국과학기술정보연구원(KISTI)은 6일 차세대 네트워크 및 보안 솔루션 전문기업인 ㈜트렌토 시스템즈와 ‘하이브리드 양자암호통신 서비스 키 관리 및 제공 기술’에 대한 기술이전 협약을 체결했다고 밝혔다.

이번에 이전되는 기술은 KISTI가 자체 개발한 핵심 보안 기술로, ‘양자키분배 네트워크 제어장치 및 자원 운용 방법’, ‘단말 및 하이브리드 양자 안전 암호화 지원 방법’ 등 관련 국내 특허 출원이 완료된 상태다.

이 기술은 양자키분배(QKD), 양자내성암호(PQC), 현행 암호기술을 결합한 하이브리드 보안 프레임워크를 기반으로 한다. 특히 한정된 양자키 자원만으로도 파생키 기반 양자키 확장 시스템을 통해 서로 다른 보안 수준을 요구하는 다수의 양자암호통신 서비스를 안정적이고 원활하게 제공할 수 있다는 점이 특징이다.

또한 개별 서비스가 아닌 5G 슬라이스, 자율주행 네트워킹 등 다양한 요구사항을 가진 다수의 서비스를 효율적으로 동시에 지원하기 위한 QKD 네트워크 제어 및 자원 운용 방법을 제공한다.

이원혁 KISTI 양자통신연구센터장은 “양자암호통신은 양자컴퓨팅 시대를 대비한 차세대 보안 기술로, 정보산업의 패러다임을 바꿀 핵심 분야”라며 “물리적 양자암호통신 기반의 QKD 기술과, 양자시대를 대비하는 새로운 암호체계인 PQC를 결합한 하이브리드 보안 기술은 포스트 퀀텀 시대를 선도할 실질적인 성과”라고 말했다.

이어 “이번 기술이전은 양자통신 기술의 본격적인 활용과 확장을 위한 중요한 발판이 될 것”이라고 덧붙였다.

김영재 트렌토 시스템즈 대표는 “당사는 5G 슬라이스와 미래 모빌리티 서비스 등 차세대 5G/6G 환경에서 요구되는 통신 보안 기술을 지속적으로 개발해왔다”며 “자사 모빌리티 전용 통신 운영 플랫폼 ‘mONOS’에 QKD·PQC·현행 암호를 결합한 하이브리드 보안 프레임워크를 탑재해 5G/6G 기반 미래모빌리티 서비스의 보안성과 실시간성을 동시에 확보할 계획”이라고 밝혔다.