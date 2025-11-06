토크콘서트·생활체육 강습 프로그램 등 진행

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 오는 8일 오전 10시부터 오후 5시까지 삼락생태공원 내 수관교 수변공원에서 ‘우리동네 15분도시 예체능’ 행사를 개최한다고 6일 밝혔다.

이번 행사는 민선 8기 시의 핵심 기조인 ‘15분도시’와 ‘생활체육 천국도시’ 정책의 성과를 시민이 한자리에서 직접 체험할 수 있도록 마련됐다.

행사에는 박형준 시장을 비롯해 김문호·박재욱 전 야구선수, 전 탁구 국가대표 서효영 선수, 턱걸이 기네스북 기록 보유 유튜버 오요한, 부산 소재 러닝 동호회, 생활체육 강사, 시민 등 1천여명이 함께할 예정이다.

이번 행사는 ‘15분도시’이자 ‘생활체육 천국도시’ 부산의 생활체육이 시민의 일상 속으로 스며든 현장을 느낄 수 있는 축제의 장으로 ▷공식행사 ▷생활체육 강습 ▷동아리 공연 등 다채로운 프로그램으로 구성된다.

공식행사는 허형범 스포츠 전문 캐스터의 사회로 진행되며 김문호·박재욱 전 야구선수의 토크콘서트와 팬 사인회로 시작된다. 이어 박 시장이 러닝 동호회와 시민과 함께 ‘15분 슬로우조깅’으로 수변공원 1.5km를 달릴 예정이다.

이날 시민들은 탁구·축구·배구 등 다양한 생활체육 강습 프로그램을 즐길 수 있으며 줄넘기·줌바댄스 등 동아리 공연도 관람할 수 있다.

시는 앞으로도 시역 내 유휴 공간을 활용해 내년 말까지 테니스장 100면 이상, 파크골프장 총 500홀 이상을 신설·개보수할 예정이다.