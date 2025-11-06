모든 지점 64개 항목 ‘매우 우수’ 체계적 위생관리시스템 운영 성과

교원라이프는 ‘교원예움 장례식장’(사진)이 식품의약품안전처(식약처) 위생등급 지정 심사에서 전국 7개 전 지점 모두 최고등급인 ‘매우 우수’를 획득했다고 6일 밝혔다.

‘위생등급제’는 식약처가 식품접객업소의 위생 상태를 평가하는 제도로, 3개 분야 64개 항목에 대한 심사 및 현장평가 결과에 따라 3단계 등급을 지정·공개한다.

교원라이프는 유족과 조문객에게 최상의 장례 환경을 제공하고자 김해 지점(2023년 7월)을 시작으로 화성(2024년 5월), 포항(2024년 10월), 아산(2025년 3월), 강원(2025년 6월), 서서울(2025년 9월), 평택(2025년 10월) 등 전국 7개 지점의 위생등급 지정을 추진해 2년여 만에 전 지점 인증을 완료했다.

교원라이프는 교원예움 장례식장 내 접객 및 식음(F&B) 공간의 체계적인 위생 관리를 위해 식음료 품질 및 위생 관리를 전담하는 ‘푸드 디렉터’ 제도를 도입하고, 전국 지점 임직원을 대상으로 정기 위생교육을 시행해 왔다. 그 결과 2017년 장례사업 진출 이후 8년간 식품위생법 위반 건수 ‘0건’이라는 무결점 위생 관리 실적을 유지하고 있다.

교원라이프는 앞으로도 매년 전 지점에 대해 위생등급 유지 및 갱신을 위한 내부 점검 시스템을 고도화하고, F&B 서비스 영역에서는 신메뉴 출시와 위생관리 혁신을 통해 더욱 차별화된 고객 경험을 제공할 계획이다.

교원라이프는 교원예움의 우수한 식음 서비스를 다양한 방식으로 경험해 볼 수 있도록 조문객 답례품 ‘예움 답례 선물’을 새롭게 도입했다. 패키지 구성에는 교원예움의 시그니처 수제맥주인 ‘내곁에일’, ‘함께라거’와 함께 ‘예움견과’, ‘도시락팩(닭강정, 과일, 떡 등)’이 포함된다. 구성은 고객 취향이나 지역별 특성에 따라 변경할 수 있다.

교원라이프 관계자는 “유족과 조문객에게 안심할 수 있는 위생 환경과 최상의 장례 공간을 제공하기 위해 지속적으로 노력해 왔으며, 이번 업계 최초 전 지점 최고 등급 획득은 그 결실”이라며 “앞으로도 업계 최고 수준의 위생과 시설, F&B 서비스를 제공하기 위해 더욱 진화해 나가겠다”고 말했다. 김광우 기자