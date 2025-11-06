도립 순천·강진의료원 등 지역 맞춤형 전문병원 육성 제안

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 전남도의회 한숙경 의원(민주당·순천7)은 5일 열린 전남도 보건복지국 행정사무 감사에서 “지역 의료원의 특성화를 통해 전남 의료 경쟁력을 높여야 한다”고 강조했다.

한 의원은 “중증환자와 고난도 수술 환자가 광주나 전북, 부산으로 이송되는 실정”이라며 “의대 신설 등은 장기 과제인 만큼 지금 가능한 일부터 추진해야 한다”고 지적했다.

이어 “전남도립 순천의료원은 물리치료, 강진의료원은 노인성 질환처럼 각 지역의 강점을 살린 특화병원으로 육성해야 한다”며 “도청에서 각 의료기관의 강점을 발굴하고 지원해 경쟁력 있는 병원으로 성장시켜야 한다”고 제안했다.

앞서 한 의원은 지난 9월 도정질문을 통해 순천시 해룡면 신대지구에 있는 종합병원 부지를 활용한 동부권 특화 전문병원 거점화와 함께 강진의료원 노인성 질환 전문병원 육성 방안을 제시했다.

한 의원은 “잘하는 곳을 더 잘하게 만들어야 의료 경쟁력을 확보할 수 있다”며 “도민의 생명과 직결된 공공의료 분야에서 전남도 보건복지국이 적극적인 지원자 역할을 해야 한다”고 재차 덧붙였다.

이에 대해 정광선 전남도 보건복지국장은 “심혈관센터, 모자보건센터 등 지역 특화 의료기관을 중심으로 전문병원 육성 방안을 검토하고 워크숍 등을 통해 추가 대안을 마련하겠다”고 답변했다.

한편, 순천시장 후보군 가운데 유일한 여성 후보라는 점을 강조하고 있는 한 의원은 내년 6월에 치러지는 지방선거 출마를 선언한 바 있다.