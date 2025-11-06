티빙, 디즈니 등과 日 포함 17개국 진출 콘텐츠 수출 아닌 브랜드관 형태로 론칭 “국산 플랫폼으로 해외진출” 청사진 첫삽

“K-콘텐츠의 글로벌 위상을 한층 더 높이는 전환점이 될 것이다.”

이미경 CJ그룹 부회장은 지난달 16일 CJ ENM과 워너 브라더스 디스커버리(WBD)의 전략적 파트너십 체결 당시 이렇게 말했다. 양사는 파트너십을 통해 K-콘텐츠 글로벌 공동 제작을 추진하고, 내년 초 CJ ENM의 온라인동영상서비스(OTT) 브랜드 티빙(TVING)을 홍콩, 대만, 동남아시아 등 아시아태평양 17개국에 HBO 맥스(HBO Max) 내 티빙 브랜드관 형태로 출시하기로 했다.

이 부회장은 WBD와 파트너십을 “독창적인 콘텐츠 역량을 갖춘 CJ와 스토리텔링의 명가 워너 브라더스 디스커버리의 만남”이라고 정의하며 “양사가 선보일 진정성 있는 이야기를 통해 글로벌 시청자들이 새로운 즐거움을 누리고, 오래 사랑받아 온 명작의 감동을 재발견하는 특별한 순간을 경험하길 바란다”고 밝혔다.

올해 문화사업 30주년을 맞이한 CJ ENM이 ‘글로벌 가속화의 원년’을 선언한 가운데, 세계 시장을 겨냥한 티빙의 움직임이 본격화하고 있다. 글로벌 콘텐츠로 자리매김한 K-콘텐츠를 단순히 수출하는 것을 넘어 ‘티빙’이라는 OTT 브랜드 자체로 해외 시장에 진입, K-콘텐츠가 글로벌 시청자들에게 뻗어나갈 수 있는 교두보이자 핵심축으로서 자리매김하겠다는 청사진이다.

“넷플릭스 독주 속 해외 진출, 필수”

6일 CJ ENM에 따르면 티빙은 지난달 아태 지역 17개국 진출에 이어 지난 4일에는 디즈니와 손잡고 세계 3대 콘텐츠 격전지로 꼽히는 일본 시장 진출한다고 밝혔다. 일본 디즈니플러스 내에 ‘티빙 컬렉션 온 디즈니플러스(TVING Collection on Disney+)’ 브랜드를 서비스하는 형태다. 지난 5일부터 선보인 ‘티빙 컬렉션’을 통해 일본 이용자들은 티빙 오리지널부터 CJ ENM의 다양한 대표 흥행작을 만나볼 수 있다.

내년 HBO Max(맥스) 브랜드관까지 정식으로 론칭하게 되면, 티빙은 한국과 일본을 포함해 총 19개국에서 서비스되는 글로벌 플랫폼으로서 구색을 갖추게 된다.

일본과 아태 지역을 시작으로 미국과 남미 등까지 시장을 확대하는 것이 목표다. 최주희 티빙 대표는 “앞으로도 매력적인 K-콘텐츠를 전 세계에 더 많은 글로벌 고객에게 선보이며, 글로벌 K-OTT 플랫폼으로 도약하기 위해 노력할 것”이라고 했다.

이처럼 티빙이 글로벌 시장 공략에 속도를 내는 것은 해외 시장 진출이 ‘선택 아닌 필수’라는 판단에서다. 성장률이 정체된 국내 OTT 시장을 벗어나, ‘K-콘텐츠’라는 가장 뜨거운 키워드를 무기로 여전히 성장 잠재력이 큰 시장을 빠르게 공략해 나가겠다는 전략이다.

실제 국내 OTT 시장은 성장 정체기에 들어선 상태다. 정보통신정책연구원(KISDI) ‘방송산업 실태조사 2024’에 따르면, 2020년 이후 국내 OTT 이용자 증가율은 연 5%에 그쳤다. 시장 규모는 6조원으로, 향후 3~4년간 저성장할 것으로 전망됐다. 반면 글로벌 OTT 시장은 지난해 5423억달러에서 2030년에는 약 3조600억달러 규모로 연평균 30% 이상 성장할 것으로 관측된다. 일본도 2034년까지 연평균 22.5%의 성장률이 예상되는 고성장 시장이다.

유독 국내 시장에서 두드러지는 넷플릭스 독주 체제도 티빙이 해외 진출을 본격화하는 배경 중 하나다. 가뜩이나 성장세가 멈춘 시장에서 넷플릭스와 현저한 체급 차이를 극복하고 주도권을 잡는 것이 쉽지 않을 것이라는 판단이다.

현재 국내 OTT 월간 활성 이용자 수(MAU)를 살펴보면 ▷넷플릭스 1400만 ▷티빙 730만 ▷쿠팡플레이 710만 ▷웨이브 402만 ▷디즈니플러스 260만 등 넷플릭스가 압도적으로 많다. 투자 규모 차이도 크다. 넷플릭스는 ‘오징어 게임’ 시리즈 성공 이후 내년까지 4년간 한국 콘텐츠에 25억달러(약 3조3000억원)를 투자하겠다고 밝힌 바 있다.

“K-콘텐츠 해외 진출 허브 목표”

대형 글로벌 플랫폼과 손잡고 ‘브랜드관’의 형태로 해외 시장 진출에 첫 발을 뗀 것도 주목된다. 시장 초기 진입 비용과 마케팅 리스크를 최소화하면서, 각 현지 플랫폼이 보유한 강력한 인프라를 활용해 글로벌 시청자들에게 효과적으로 도달하겠다는 전략이다. 디즈니플러스의 경우 전 세계 1억2600만명의 가입자를 보유한 글로벌 3위 OTT고, HBO Max도 1억2000만명 내외 가입자를 확보하며 글로벌 시장 점유율 4위를 유지하고 있다.

양사 모두 DC코믹스, 해리포터, 디즈니, 픽사, 마블 등 강력한 프랜차이즈 IP(지식재산권)를 보유하고 있다는 공통점도 있다.

이들에게 티빙 브랜드관 론칭은 자사 플랫폼 내 콘텐츠를 ‘K-콘텐츠’까지 확장할 수 있는 최고의 기회이기도 하다. 실제 한국국제문화교류진흥원 조사에 따르면, 일본 시청자들이 가장 선호하는 한국 드라마 상위 10개 중 4개가 ‘사랑의 불시착’ ‘도깨비’ 등 CJ ENM의 콘텐츠인 것으로 조사됐다. 인프라와 콘텐츠 측면에서 티빙과 해외 OTT 모두 ‘윈윈’인 셈이다.

핵심은 콘텐츠가 아닌 브랜드의 해외 진출이다. 그간 개별 콘텐츠 중심으로 형성돼 온 팬덤을 티빙 브랜드 전체로 확장하기 위한 전략이다. 이를 통해 티빙은 해외 시장 내 K-콘텐츠 허브로서의 입지를 굳히고, 나아가 국산 플랫폼을 통해서 우리나라 콘텐츠의 해외 진출이 가능한 시스템을 만들겠다는 목표다. 방점은 K-콘텐츠의 사실상 유일한 해외 진출 통로인 넷플릭스에 대한 의존도를 줄이겠다는 것에 있다.

궁극적으로 목표하는 종착지는 ‘글로벌 K-OTT’다. 아태 지역을 시작으로 북미와 남미 등 전 세계 시장이 티빙의 타깃이다.

티빙 측은 “티빙이 직접 글로벌 콘텐츠 네트워크를 구축하면서 국내 제작사와 창작자들이 보다 다양한 방식으로 해외 시장과 연결될 수 있는 길이 열렸다”며 “티빙의 해외 진출은 한국 콘텐츠가 더 이상 해외 OTT에 의존하지 않고 국내 플랫폼 주도로 지속적인 해외 진출이 가능하다는 것을 보여줄 수 있는 첫 사례가 될 것”이라고 말했다.

손미정 기자