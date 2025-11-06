오는 7일 3층에 단독 매장 열어

[헤럴드경제=강승연 기자] 현대백화점은 오는 7일 더현대 서울 3층에 스위스 프리미엄 스포츠 브랜드 ‘온러닝(On)’ 국내 1호 매장을 연다.

온러닝이 국내에서 숍인숍 형태가 아닌 단독 매장을 오픈하는 건 이번이 처음이다. 아시아에선 일본 도쿄, 홍콩, 인도네시아 자카르타에 이은 네 번째 매장이다.

온러닝은 ‘구름 위를 달리는 듯한 착화감’으로 전 세계 러너들 사이에서 유명한 러닝화 전문 브랜드다. 국내에서도 최근 전국적인 러닝 열풍에 큰 인기를 끌고 있지만, 아직까진 공식 매장이 없었다.

이에 현대백화점은 브랜드의 정체성을 온전히 경험할 수 있는 플래그십 형태로 매장을 선보인다. 매장 면적은 약 330㎡(100평) 규모로 러닝화, 의류, 용품 등 온러닝의 모든 라인업을 갖췄다. 체험, 피팅, 시착 서비스와 러닝 커뮤니티 운영 등 차별화된 서비스도 제공할 계획이다.

현대백화점 관계자는 “앞으로 글로벌 브랜드 유치를 통해 차별화된 쇼핑 경험을 제공하겠다”며 “서울을 대표하는 리테일 공간으로서의 입지를 공고히 해 나갈 것”이라고 말했다.