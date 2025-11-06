“공공재정관리 생산성·투명성 향상에 AI 필수”

[헤럴드경제=양영경 기자] 인공지능(AI) 대전환 시대 흐름에 맞는 공공재정관리(PFM) 방향성을 모색하기 정부와 공공·연구기관, 국제기구들이 한자리에 모였다.

기획재정부와 한국조세재정연구원은 6일 서울 신라호텔에서 ‘인공지능(AI) 기반 공공재정 관리’를 주제로 국제포럼을 개최했다고 밝혔다.

이번 포럼에서는 지난 4월부터 9개 정부·공공·연구기관들이 공동연구 협의체를 구성해 진행한 연구 성과가 공유됐다. 차세대 나라장터 등 계약·조달, 국유재산 관리, 재정사업 성과관리 등 우리나라 공공재정 분야의 AI 기술 활용사례 및 확산을 위한 논의 과제 등도 다뤄졌다.

세계은행(WB), 경제협력개발기구(OECD) 등 국제기구 공공재정 전문가들은 아시아·유럽의 PFM 분야 AI 활용 사례를 소개하고 AI 활용을 통한 재정운영의 효율성·책임성·투명성 강화 등 기본 원칙을 제시했다. 이와 함께 데이터 품질 확보, 보안 체계 강화 등 정책·제도적 환경 조성의 중요성을 강조했다.

강영규 기획재정부 재정관리관은 개회사에서 “AI 대전환을 위해 정부의 모든 역량을 집중하고 있다”면서 “공공재정 관리의 생산성과 투명성 향상을 위해 AI 기술 활용이 필수적”이라고 말했다.

이어 “예산과정, 재정성과관리, 공공조달, 국유재산 등 분야의 AI 활용 사례와 연구들이 공공재정 분야의 AI 기술 확대를 구체화하고 국민이 실질적으로 체감할 수 있는 재정혁신으로 이어져야 한다”고 덧붙였다.

이영 한국조세재정연구원 원장은 AI를 통해 국가재정의 방대한 데이터를 분석해 예산낭비 요소를 식별할 수 있고, 비정상적인 거래를 탐지해 부정 사용을 차단하는 등 지출효율화 개선 효과를 강조했다.

올렉시 발라부쉬코 WB 동아시아·태평양 지역 담당관은 “한국이 AI 활용 재정관리 분야의 모범사례가 될 것으로 기대한다”면서 “아시아·태평양 지역 재정관리 선진화를 위해 한국의 연구 성과와 우수사례를 지속적으로 공유해달라”고 요청했다.

기재부는 이번 포럼을 계기로 공공재정부문의 AI 전환 노력이 국제사회에 공유·확산되도록 하는 한편, 국제기구와 유기적 협력을 통해 관련 연구를 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.