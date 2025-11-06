덴마크 하이엔드 오디오 브랜드와 협업 마사지체어 브랜드 중 최초 협업 사례

[헤럴드경제=김광우 기자] 헬스케어로봇 기업 바디프랜드는 세계적인 명품 오디오 브랜드인Bang&Olufsen(뱅앤올룹슨)과 협업해, 집에서도 콘서트 명당석에 앉아 있는 듯한 경험을 가능하게 하는 사운드 시스템을 헬스케어로봇에 적용했다고 6일 밝혔다.

뱅앤올룹슨은 올해 설립 100주년을 맞이한 덴마크의 하이엔드 오디오 브랜드로서, 고품질 음향을 구현하는 기술과 기품 있는 디자인이 특징이다. BMW, 벤츠, 아이폰과 같이 각 분야를 대표하는 글로벌 브랜드와의 협업으로도 잘 알려져 있다.

마사지체어 브랜드 중에서는 바디프랜드가 뱅앤올룹슨과 최초로 협업한 사례다. 뱅앤올룹슨의 사운드 마스터들이 본사에 직접 방문해 제품을 분석, 착석 포지션과 각도를 고려한 최적의 상태로 스피커 모듈을 조율했다.

이를 통해 탄생한 제품이 바디프랜드의 프리미엄 헬스케어로봇 ‘퀀텀 오디오 스피커 by Bang&Olufsen’과 ‘퀀텀 뷰티캡슐’이다. 정교한 오디오 기술이 헬스케어로봇에 접목돼, 사용자는 온몸 구석구석을 마사지 받는 동시에 청아하고 생생한 사운드를 즐기면서 ‘청각까지 힐링’할 수 있다는 게 바디프랜드 측의 설명이다.

해당 제품에는 한 대에만 3000개 이상의 정교한 부품이 탑재됐다. 세계 최대 IT 박람회 CES에서도 혁신상을 수상하며 기술력을 인정받았다. 뱅앤올룹슨 스피커가 탑재된 ‘퀀텀’은 마사지와 함께 최적화된 사운드를 제공한다.

올해 6월 출시된 에스테틱 헬스케어로봇 ‘퀀텀 뷰티캡슐’은 뷰티 디바이스가 결합된 모델로서, 기존 퀀텀의 전신 마사지와 풍부한 오디오 시스템을 그대로 누리면서도 두피나 얼굴 피부 관리까지 한번에 받을 수 있도록 설계됐다.

특히, 오스트리아 브루크너 오케스트라 린츠(Bruckner Orchestra Linz)가 바디프랜드 전용으로 연주한 곡들이 내장돼 있다. 정밀한 사운드로 클래식 음악을 오롯이 감상할 수 있는 셈.

바디프랜드 관계자는 “헬스케어로봇을 통해 마사지와 함께 사운드가 온 몸 전체로 울리고 느껴지는 최고의 경험을 하실 수 있다”며 “마사지를 받는 동안에는 제품을 ‘나만의 콘서트장’으로 활용할 수 있으며, 마사지를 받지 않을 때도 공간을 풍성하게 채우는 고급 스피커 역할을 한다”고 말했다.