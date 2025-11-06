지주 산하 ‘디지털자산TF’ 신설헤 하나금융융합기술원 AI 혁신 속도 함영주 회장 “디지털 금융혁신 선도”

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나금융그룹은 급변하는 기술 환경에 대응해 새로운 금융 패러다임을 선도하기 위해 디지털자산과 인공지능(AI)을 두 축으로 금융 대전환에 나선다고 6일 밝혔다.

하나금융은 지난달 모든 관계사가 참여하는 ‘경제성장전략 태스크포스(TF)’를 구축하고 ▷관세피해기업 지원 ▷생산적 금융 ▷포용금융 ▷금융소비자보호 ▷디지털금융 주도 ▷전 국민 자산관리 지원 등 6개 분야에서 전사적 실행계획을 단계적으로 이행하는 ‘하나 모두 성장 프로젝트’를 추진 중이다.

이 중 ‘디지털금융 주도’를 위해 하나금융은 기술과 신뢰를 바탕으로 한 새로운 금융 생태계 조성에 앞장설 방침이다.

함영주 하나금융 회장은 “디지털자산은 향후 자본시장과 결제 인프라의 혁신을 이끌 핵심 영역으로 그룹 차원의 대응 역량을 강화할 것”이라며 “동시에 AI를 기반으로 한 금융 인프라 혁신을 통해 손님 맞춤형 서비스, 리스크 관리, 내부 운영 전반의 효율을 높이는 등 디지털 자산과 AI 두 축을 기반으로 디지털 주도의 금융 혁신을 선도하겠다”고 말했다.

우선 하나금융은 디지털자산의 제도권 편입과 시장 확대에 발맞춰 새로운 산업 발전과 이에 따른 전 국민의 편익 증대에 기여하는 데 전사적 역량을 집중한다.

그룹은 지주 산하에 디지털자산TF를 구성하고 은행·카드·증권 등 관계사 간 공동대응 체계를 구축했다. TF를 중심으로 디지털자산 관련 법제화에 맞춰 상품·서비스·인프라 구축을 신속 추진할 방침이다. 이를 통해 스테이블코인, 가상자산 현물 ETF(상장지수펀드), STO(토큰증권) 등 디지털자산 분야 발전을 위한 금융기관으로서 역할을 충실히 이행할 계획이다.

특히 금융기관으로서 안전성과 신뢰를 바탕으로 스테이블코인 발행과 준비금 관리, 실생활 연계를 위한 유통망(사용처) 확보, 안전한 보안 체계 확립, AI 기술 연계, 통화·외환 관련 정부 정책 공조 등 기술·산업·정책 전 분야에 걸친 스테이블코인 협력 체계 조성을 우선적으로 실행한다.

또한 그룹의 강점인 외국환·자산관리·기업금융 등을 토대로 영향력 있는 국내외 파트너들과 협력해 하나금융만의 경쟁력 있는 사업 모델을 속도감 있게 실현할 계획이다.

국내 금융그룹 유일의 AI 연구조직인 ‘하나금융융합기술원’을 중심으로 AI 금융 혁신도 본격화한다.

하나금융은 2017년부터 계열사 정보기술(IT) 인프라를 통합한 ‘통합데이터센터’를 운영하고 있다. 2018년에는 하나금융융합기술원을 설립해 금융 관련 AI 주요 분야를 직접 연구하고 AI 내재화를 실행하고 있다. 또한 은행·증권 등 주요 계열사 전반에 AI 기술을 접목하고 특히 영업 현장 위주로 AI 활용을 확대하고 있다.

하나금융은 AI를 생산적 금융의 핵심 영역으로 설정해 선도적으로 AI 생태계를 조성하고 AI 역량을 강화할 수 있는 전략적 시너지를 창출하는 것을 최우선 목표로 그룹 AI 전략을 추진할 계획이다.