회원·구매고객 2배 증가…월간 활성 사용자 수도 3배 ‘껑충’

[헤럴드경제=전새날 기자] 무신사는 10월 글로벌 스토어의 거래액이 지난해 같은 기간보다 158% 성장했다고 6일 밝혔다.

같은 기간 글로벌 회원 수와 구매 고객 수는 약 2배 증가했다. 10월 기준으로 월간 활성 사용자 수(MAU)는 500만을 넘어서며 전년 대비 3배 이상 늘었다.

무신사는 K-패션 열풍을 비롯해 콘텐츠 기반의 브랜드 큐레이션과 구매 데이터를 활용한 현지 맞춤형 상품 기획의 결과라고 설명했다.

지난 9월 말 도입한 무신사의 시그니처 콘텐츠 ‘스냅’도 성장 동력으로 작용했다. 스냅은 K-패션 트렌드를 한눈에 볼 수 있는 거리 패션 사진이다. 글로벌 MZ세대의 호응을 얻으며 체류율과 구매 전환율을 동시에 끌어올렸다.

디자이너 브랜드의 성공사례도 이어지고 있다. 10월 한 달간 34개 브랜드가 억대 거래액을 기록했다. 무센트, 일리고, 크랭크는 5억원을 돌파했다.

무신사 글로벌 스토어의 성장을 이끈 국가는 일본이다. 일본 소비자 데이터를 기반으로 온·오프라인을 연계한 팝업 스토어와 온사이트 캠페인도 호응을 얻었다.

특히 무신사는 지난 10월, 일본 도쿄 시부야에서 역대 최대 규모의 ‘무신사 도쿄 팝업 스토어 2025’를 운영하면서 오프라인 체험을 온라인으로 연결하는 시너지 효과를 확인했다. 팝업 이후에도 고객들의 재방문이 이어졌다. 그 결과, 일본의 10월 거래액은 전년 동월 대비 5배 이상 성장했다.

무신사가 일본에서 인큐베이팅을 진행 중인 5개 국내 디자이너 브랜드의 성장세도 두드러졌다. 로우클래식 Lc, 론론, 유희, 크랭크, 페넥 브랜드의 일본 글로벌 스토어 거래액은 10월 한 달 동안 세 자릿수에 달했다.

무신사 관계자는 “현지화된 마케팅·브랜딩 활동을 기반으로 데이터 기반의 상품 큐레이션, 물류 전진 배치 등 유통 인프라를 고도화할 것”이라고 말했다.