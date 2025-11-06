유럽 최대 공조 회사…‘스타게이트’도 참여 AI 데이터센터 겨냥 중앙공조 시장 진출 2017년 하만 이후 8년 만에 조 단위 투자 전략적 M&A로 고성장 공조 사업 경쟁력 강화

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 유럽 최대 공조기기 업체인 독일 플랙트그룹(이하 플랙트) 인수를 완료하고 인공지능(AI) 데이터센터 등 대형시설을 겨냥한 공조 사업에 본격 나선다.

AI 서비스 확대로 빅테크 기업들의 데이터센터 구축이 활발한 가운데 삼성전자는 B2B(기업간거래) 중앙공조 시장에서 새로운 성장 기회를 모색한다는 계획이다.

삼성전자는 총 15억 유로(약 2조4800억원)를 투자해 플랙트 지분 전량을 인수하는 절차를 마무리했다고 6일 밝혔다. 이번 플랙트 인수는 지난 2017년 오디오·전장기업 하만 인수 이후 8년 만의 조 단위 M&A로 주목받았다.

미국발 관세와 수요 침체로 전통 가전사업의 불확실성이 높아진 가운데 공조 사업은 지속적인 성장이 예상돼 실적 변동을 줄여줄 ‘안전판’으로 평가된다. 삼성전자는 플랙트 인수를 계기로 글로벌 공조 사업을 미래 성장동력으로 적극 육성할 계획이다.

그동안 삼성전자의 공조 사업은 가정용·상업용 시스템에어컨 중심의 개별공조에 치우쳤으나 플랙트 인수로 쇼핑몰·공장·병원 등 대형시설에 들어가는 중앙공조 사업까지 품게 돼 종합 냉난방공조(HVAC) 회사로 거듭날 수 있는 토대를 구축했다.

삼성전자는 플랙트가 보유한 생산·판매 거점 등 핵심 인프라와 네트워크를 활용해 공조 솔루션을 개발하고, 단계적으로 양사의 제품·서비스를 결합해 시너지를 극대화할 계획이다. 특히 AI 데이터센터를 겨냥한 중앙공조 시장에 본격 진출해 B2B 사업 경쟁력을 강화할 방침이다.

최근 대규모 전력을 소비하는 AI 데이터센터의 열 관리 중요성이 급부상하면서 대형 냉각설비 수요도 빠르게 증가하고 있다. 플랙트는 글로벌 선두 데이터센터 기업들과 협업해 공기냉각·액체냉각을 아우르는 AI 데이터센터용 장비와 솔루션을 개발해 공급 중이다. 글로벌 초대형 AI 인프라 구축 프로젝트인 ‘스타게이트’에도 참여하고 있어 수혜가 예상된다.

한국에서도 최근 AI 컴퓨팅, 클라우드, 통신 등의 수요에 대응해 대규모(하이퍼스케일급) 데이터센터 건설이 활발히 진행 중이어서 공조 시장도 특수를 누릴 전망이다. 삼성전자는 플랙트의 제품 경쟁력을 앞세워 공조기기 공급에 적극 나선다는 방침이다.

뿐만 아니라 플랙트의 고정밀 공조 제어 시스템과 삼성전자의 AI 기반 빌딩 통합 제어 플랫폼(스마트싱스 프로, b.IoT)을 결합해 스마트 빌딩과 에너지 효율 분야에서도 사업 기회를 모색할 계획이다.

이밖에 공장, 병원, 바이오설비 같은 대형 산업용 공조 수요가 높은 북미·유럽 등에서도 판매·서비스 역량을 확대할 예정이다. 플랙트는 전 세계 10여곳에 생산거점을 두고 있으며 유럽·미주·중동·아시아까지 폭넓은 판매·서비스 네트워크를 갖추고 있다.

노태문 삼성전자 DX부문장 직무대행(사장)은 “플랙트 인수는 삼성전자가 글로벌 공조 시장을 주도하며 고객들에게 혁신 솔루션을 제공하기 위한 전략적 결정”이라며 “플랙트의 기술력과 삼성전자의 AI 플랫폼을 결합해 글로벌 공조 시장에서 업계 선도 기업으로 나아갈 것”이라고 밝혔다.

트레버 영 플랙트 최고경영자(CEO)는 “플랙트의 글로벌 시장 확장과 기술 혁신을 한층 가속화될 것”이라며 “양사의 협력은 미래 지향적인 공조 솔루션 개발에 중요한 전환점이 될 것”이라고 말했다.

삼성전자는 인수 후에도 플랙트의 전문성과 정체성을 이어가기 위해 플랙트 브랜드를 유지하고, 기존 경영진과 임직원들이 독립적인 자회사로 운영하도록 했다.