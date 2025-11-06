[헤럴드경제=양대근 기자] BMW 공식 딜러 도이치 모터스가 메이저리거 김하성 선수에게 차량을 후원하며 지난달 31일 전달식을 진행했다고 6일 밝혔다.

이번 후원을 통해 김하성 선수는 국내 체류 기간 동안 BMW X7을 이용하게 된다. BMW X7은 BMW 라인업의 최상위 플래그십 SUV(스포츠유틸리티차량)로, 압도적인 존재감과 정제된 주행 감각을 자랑한다. 6기통 또는 V8 가솔린 엔진을 탑재해 강력한 퍼포먼스를 발휘한다.

최신 세대의 BMW xDrive 사륜구동 시스템과 적응형 에어 서스펜션이 결합되어 어떤 주행 환경에서도 안정적이면서도 안락한 승차감을 제공한다. 특히 고급스러운 인테리어와 브랜드의 최신 디자인 언어를 반영한 외관으로 BMW의 정수를 보여준다. 최대 7인승 구성으로 가족과 장거리 이동이 많은 고객들에게 최적의 공간 활용성을 제공하며, BMW 럭셔리 클래스만의 디자인 언어를 통해 프리미엄 브랜드의 아이덴티티를 한층 강조한다.

김하성 선수는 메이저리그 애틀랜타 브레이브스 소속이였으며, 꾸준한 활약을 펼치며 한국 선수로서의 위상을 높이고 있는 내야수다. 2023 시즌에는 아시아 선수 최초로 내셔널리그 유틸리티 부문 골드글러브를 수상하며 실력과 존재감을 입증했다. 평소 성실한 태도와 팀워크로 동료 선수 및 팬들의 신뢰를 받고 있으며, 이번 도이치 모터스와의 협업을 통해 브랜드의 프리미엄 가치와 스포티한 이미지를 함께 전달할 예정이다.

김하성 선수는 “도이치 모터스와 함께하게 되어 매우 기쁘다”며 “BMW X7처럼 자신감 있고 당당한 모습으로 더 큰 도전에 나서며, 팬 여러분의 응원에 좋은 경기력으로 보답하겠다”고 소감을 밝혔다.

도이치 모터스 권혁민 대표는 “김하성 선수는 세계 무대에서 한국 야구의 저력을 보여주는 대표적인 선수”라며 “끊임없는 노력과 열정으로 많은 이들에게 영감을 주는 김하성 선수와의 파트너십을 통해 BMW의 프리미엄 가치와 도이치 모터스의 브랜드 철학을 널리 알릴 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.