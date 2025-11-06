11월 6일 고시...토지등소유자 80% 신탁방식 동의, 신속한 사업 추진 기대 기존 12층 2256세대에서 최고 21층 3149세대 숲세권 갖춘 명품 단지로 변화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 11월 6일 도시 및 주거환경정비법 제27조에 따라 ‘신월시영아파트 재건축 정비사업’의 사업시행자로 한국토지신탁을 지정 고시했다.

이번 고시는 한국토지신탁이 토지등소유자 80%, 토지면적 기준 85%의 동의를 얻어 신청서를 제출한 지 22일 만에 이뤄졌다.

구는 신월동 정비사업의 원활한 사업추진을 위해 사업시행인가 등 향후 행정절차 역시 신속하게 처리할 예정이다.

신월시영아파트 재건축은 ‘신탁방식’으로 추진된다. 신탁사가 인허가, 시공사 선정, 분양, 정산까지 전 과정을 수행하는 방식으로 전문정비업체가 사업 초기 단계부터 전반에 참여해 전문성과 책임성, 투명성을 확보할 수 있다.

사업시행자로 지정된 한국토지신탁은 ▲정비사업 시행규정 확정 ▲정비사업 전문관리업자 계약 ▲시공사 선정 등에 대해 토지등소유자 전원이 참석하는 전체 회의를 거쳐 사업을 추진하게 된다.

신월시영아파트는 부지면적 15만3000㎡에 용적률 250%를 적용, 기존 12층 2256세대에서 최고 21층 3149세대 규모의 대단지로 탈바꿈한다. 한울근린공원, 독서공원, 금실어린이공원 등 풍부한 녹지 인프라를 갖춘 입지에 도로 및 주차장 등 기반시설까지 함께 정비되어 쾌적한 주거환경과 숲세권을 갖춘 명품 단지로 변화할 예정이다.

양천구는 목동아파트 14개 단지 모두가 연내 정비구역 지정을 마치고 약 4만8000 세대에 달하는 신도시급 변모를 앞두고 있으며, 신월시영 외 4개 아파트 재건축, 신월1·3동 모아타운, 신월5·7동 재개발 등 약 1만 세대 규모의 신월동 일대 정비사업이 윤곽을 드러내며 균형 잡힌 도시 정비가 본격화되고 있다.

이기재 양천구청장은 “양천의 도시경쟁력을 높이기 위해서는 목동아파트 재건축뿐 아니라 신월동 재건축·재개발을 통해 지역 간 균형 발전을 이루는 것이 무엇보다 중요하다”며 “이번 신월시영아파트 사업시행자 지정이 신월동 일대 정비사업에 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다”고 말했다.