[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시가 ‘포스트 APEC’을 위한 국비 확보에 총력을 다하고 있다.

5일 경주시에 따르면 주낙영 시장은 전날 국회를 방문해 APEC 정상회의 후 지역 균형발전과 문화산업 인프라 확충을 위한 국비 1091억원을 건의했다.

한병도 국회 예산결산특별위원장을 비롯해 조은희(서울 서초갑), 조지연(경북 경산), 안도걸(광주 동구남구을), 김기웅(대구 중구남구), 임종득(경북 영주·영양·봉화), 김재원(비례대표) 의원 등 예결위원 7명을 차례로 만났다.

내년도 예산안에 대한 국회 심의가 본격화됨에 따라 정부안에 미반영 또는 감액된 핵심 사업 13건을 추진할 수 있도록 도움을 요청했다.

그중 문화관광 분야는 APEC 문화의 전당 건립(14억원), 보문단지 대(大)리노베이션(35억원), 신라왕경 핵심유적 복원·정비(285억원) 등 5건이다.

경제·건설 분야는 울산 농소~외동간 국도(400억원), 외동 녹동~문산간 국도(100억원), 양남~문무대왕 간 국도(50억원), SMR 인증지원센터 설립(20억원), 방사선 환경 실증기반 구축(40억원) 등이 포함됐다.

경주시는 국회 예결위 소위원회와 상임위원회별 예산조정 과정까지 국비 확보에 전방위적 노력을 펼칠 예정이다.

주낙영 경주시장은 “APEC 정상회의 이후 경주가 대한민국을 대표하는 문화‧관광 도시로 한 단계 더 도약하기 위해서는 국가 차원의 전략적 지원이 반드시 필요하다”며“문화, 산업, 국토 인프라 등 모든 분야에서 국비 확보에 총력을 다해 시민이 체감할 수 있는 지역발전 성과를 만들어 가겠다”고 말했다.